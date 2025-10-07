Hüseyin Kocabıyık tutuklandı

Hüseyin Kocabıyık: Bu benim için nişane

AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Kocabıyık, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa’yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane” dedi.

Kocabıyık, Cumhuriyet gazetesine röportaj vermişti

ANKA’nın aktardığına göre, Kocabıyık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kocabıyık tutuklandı. Kocabıyık dün Cumhuriyet’e verdiği röportajda da dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Kocabıyık, “AKP herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp ‘Seni nasıl ayağından çiviledik’ diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar” ifadelerini kullanmıştı. Kocabıyık, Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürüttüğü sırada okuduğu bir şiir nedeniyle Pınarhisar Cezaevi’ne gönderildiğinde onu ziyaret eden isimlerden biriydi. Kocabıyık ihraç edildiğinde kişisel X hesabında bahse konu görüşmeye ilişkin fotoğrafı paylaşarak “Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın.” ifadelerini kullanmıştı.