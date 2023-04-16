Kemal Kılıçdaroğlu Kırcaali’ye gitti

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin, Bulgaristan’ın Kırcaali’ye bağlı Mogilyane köyünde 1984 yılında kominist rejim tarafından gerçekleştirilen isim değiştirme kampanyasında vurulan Türkan bebeğin anısına dikilen “Türkan çeşme” anıtına çelenk bıraktıktan sonra Momçilgrad ve Podkova belediyelerini ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve CHP Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak ve beraberindeki heyet eşlik ediyor.

Kılıçdaroğlu, ziyaretler sonrasında, Yunanistan sınırındaki Rodopların incisi Kırcaali kentinde yaşayan soydaşlarla iftar yemeğinde buluştu.

Heyeti Kırcaali’de CHP Bursa Milletvekili, CHP Balkan Masası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Özkan, Kırcaali HÖH İl Başkanı Resmi Murat, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ,CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Adayı Hasan Öztürk ve vatandaşlar karşıladılar.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’i makamında ziyaret etti.

Hasan Azis, Kırcaali hakkındaki çalışmalarını Kılıçdaroğlu’na anlattı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi ile Bulgaristan’ın Kırcaali Belediyesi’nin Kırcaali’de birlikte düzenlediği iftar programında konuştu.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde çifte vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaptığı konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi; “Beraberiz, bir aradayız, gönüllerimiz beraber. Elbette ki sorunlar var ama o sorunları inşallah beraber çözeceğiz. İnsanoğlu bütün yaşamı boyunca demokrasi mücadelesi, adalet mücadelesi vermiştir. Bundan sonraki kuşaklar da aynı mücadeleyi vereceklerdir.

Kemal Kılıçdaroğlu, marteniçkayı Bulgaristan’da öldürülen Türkan bebeğin anıtının ağacına astı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkanlar ve Trakya’da baharın gelişini simgeleyen ve bileğine taktığı marteniçka adı verilen kırmızı- beyaz bilekliği, Bulgaristan’da asimilasyon sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu annesinin kucağında öldürülen 18 aylık Türkan bebeğin anısına yaptırılan anıt çeşmenin bahçesindeki çam ağacına astı.

Kemal Kılıçdaroğlu: “Adaletin olmadığı bir dünyada asla huzur olmaz.”

Adaletin olmadığı bir dünyada asla huzur olmaz, asla bereket olmaz. O nedenle insanoğlu adalete her zaman susamıştır. Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız. Elbette ki çifte vatandaş olan çok sayıda sizler de varsınız. İzmir’de varsınız, Bursa’da varsınız, İstanbul’da varsınız, Kocaeli’nde varsınız. Sizler hep demokrasiyi istediniz, hep hak istediniz hep özgürlükler istediniz.

Aynı şeyi talep ediyoruz. Hak istiyoruz, demokrasi istiyoruz ve adaleti istiyoruz. Bunların sağlanacağı bir ortamı hep beraber ve birlikte gerçekleştireceğiz. Bunu sağlamak için mücadele etti ve aynı mücadeleyi yolumuza devam ederek sürdürüyoruz. 100. yılında Cumhuriyetimizi güzel bir demokrasiyle taçlandıracağız. Onun için diyorum baharlar gelecek ülkemize.

Çocuklarımız o bahar ortamı içerisinde caddelerde, parklarda, meydanlarda özgürce gezebilecekler, koşabilecekler, şarkılar, türküler söyleyebilecekler. Bütün bunların tamamını beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte gerçekleştireceğiz. Bunun için sandığa gitmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Bu bizim temel görevlerimizden birisi olacaktır.”

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