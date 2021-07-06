Politika

Deniz Baykal’a Destek Çıktı: Başımızın Üstünde Yeri Var

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen eski genel başkan Deniz Baykal'a destek çıktı.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk1 gün önce
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Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in Korkmaz Karaca üzerinden iddialarıyla gündeme gelen eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a isim vermeden sahip çıktı.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, deniz Baykal konusuyla ilgili şunları söyledi:

“Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem de Türkiye’ye ihanettir. CHP, onlar gibi değil tertemiz bir partidir, verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur.”

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk1 gün önce
0 949 Bir dakikadan az

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