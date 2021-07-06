Deniz Baykal’a Destek Çıktı: Başımızın Üstünde Yeri Var

Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker’in Korkmaz Karaca üzerinden iddialarıyla gündeme gelen eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a isim vermeden sahip çıktı.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, deniz Baykal konusuyla ilgili şunları söyledi:

“Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem de Türkiye’ye ihanettir. CHP, onlar gibi değil tertemiz bir partidir, verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur.”