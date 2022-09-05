Kılıçdaroğlu’ndan adaylık açıklaması: “6’lı masa uzlaşırsa ben hazırım”

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidar politikalarını eleştirdi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı’na aday olur musunuz?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı işaret etti, uzlaşılması durumunda adaylık içi hazır olduğunu söyledi. “Türkiye iyi yönetilmiyor, kararlar günlük alınıyor. Verdikleri rakamların hiçbirisi doğru değil ve gerçek yönü yok” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ay içinde topluma nefes aldıracaklarını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı’na aday olur musunuz?” sorusuna “6’lı masa uzlaşırsa ben hazırım” şeklinde yanıt verdi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilerin gerçekçi olmadığını söyledi. “Rakamlar Saray’a gönderiliyor, ‘indirin şunu şuraya’ deniliyor ve o rakamlar veriliyor. Piyasa diyorsanız vatandaşın aldığı her şeye yüzde 100’ün üzerinde zam gelmiş durumda” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Türkiye iyi yönetilmiyor, kararlar günlük alınıyor. Ekonomik büyümede sınıfta kaldılar. Verdikleri rakamların hiçbirisi doğru değil ve gerçek yönü yok. Siz toplumu aldatıyorsunuz. Açıkça toplumu aldatıyorlar.”