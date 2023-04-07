MHP Aday Listesi Teslim Edildi: İşte MHP Milletvekili Adayları 2023

28’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday listesini ilan MHP, listeyi YSK’ye sundu. / 2023 MHP Aday Listesi

Milletvekili listelerini dün gece açıklayan MHP kurmayları bugün YSK’ye giderek adaylarını resmileştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde milletvekili adaylarımızın listesini genel başkan yardımcımız Semih Yalçın bey ile birlikte YSK’ya sunmuş bulunuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre bugün itibariyle ülkemizde 123 siyasi parti mevcuttur. Bunlardan 36’sı seçimlere katılma şartı taşımaktadır. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması Cumhur İttifakının yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendi var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan, demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir” diye konuştu.

MHP Aday Listesi: Olcay Kılavuz Sıra Düştü

İsmi Sinan Ateş’in öldürülmesi olayıyla gündeme gelen MHP’li Olcay Kılavuz’ın adaylık listesinde sırası düşürüldü. Kılavuz, “Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi olayıyla gündeme gelen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP’nin 28’inci dönem milletvekili aday listesinde yeniden yer aldı. 2018 seçimlerinde Mersin’den birinci sırada aday gösterilen Kılavuz, bu kez 4’üncü sıradan aday olarak gösterildi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklama yapan Kılavuz, “Devlet Bahçeli’nin takdiri” diyerek, “28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri’nde MHP Mersin milletvekili adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza tebriklerimi sunuyorum. Milletvekili adaylarımızın vatanımıza, milletimize, davamıza ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah yâr ve yardımcımız olsun. Liderimiz Sn Devlet Bahçeli Bey’in, kutlu davamızın, fedakar ve cefakar teşkilatımızın dün, bugün ve yarın emrinde ve hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Seçime 38 gün kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile MHP Milletvekili aday listesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

İşte, 2023 MHP Milletvekili aday isim listesi / Adana;

ADANA: 1 MUHARREM VARLI 2 AYŞE SİBEL ERSOY 3 MUSTAFA İZGİOĞLU 4 FİRDEVS CİNGÖZLER 5 ALEV ATAŞ 6 UĞUR ÖZTÜRK 7 BÜNYAMİN AVCI 8 YUSUF BAŞ 9 ADEM GÜNDOĞAN 10 AHMET REHA YERLEŞEN 11 ZEKERİYA SİVEREKLİ 12 HAKAN UYKIZ 13 ATİLLA DUYGUN 14 MAHMUT TÜLEK 15 TUFAN BİLEN

MHP Adıyaman Milletvekili Listesi

1 İSMAİL GÜMÜŞ 2 FEVZİ ÖZTÜRK 3 AHMET BİLGİÇ 4 ASİYE BULUNDU 5 SIRAÇ ASLAN

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Listesi

1 MEHMET TAYTAK 2 YÜCEL GENÇ 3 MEHMET EMRE DEMİRAL 4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN 5 İSMAİL AYDOĞUŞ 6 MUSTAFA GÜLLÜ

MHP Ağrı Milletvekili Listesi

1 SALİH EMİR MUTLUER 2 YASİN ÖZYALÇIN 3 KAHRAMAN HANBABA 4 İBRAHİM ARPACI

MHP Amasya Milletvekili Listesi

1 MEHMET SARI 2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ 3 MURAT SUŞEHİRLİ

MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Listesi

1 MEVLÜT KARAKAYA 2 ÖNDER KAHVECİ 3 EYYÜP YILDIZ 4 İBRAHİM ÇİFTÇİ 5 OĞUZ YILMAZ 6 LEVENT ÇAĞLANCI 7 ŞENİZ SEZGİN 8 YİĞİT YILMAZ 9 SULTAN POLAT 10 FUNDA GÜLERER 11 MURAT KARAKURT 12 AHMET KARAGÖZ 13 ADNAN YİRİK

MHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Listesi

1 SADİR DURMAZ 2 ÖZGÜR BAYRAKTAR 3 NEVİN TAŞLIÇAY 4 AHMET SELİM YURDAKUL 5 CENGİZ ŞAHİN 6 TARKAN TOPER 7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK 8 İLKAY UYAR KABA 9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN 10 YUSUF TANIK 11 LEVENT UĞURLU

MHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Listesi

1 YAŞAR YILDIRIM 2 ERKAN HABERAL 3 SEÇKİN ODABAŞI 4 FATİH ÇETİNKAYA 5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR 6 HAYRİYE AYDIN 7 ERDİNÇ ÖLMEZ 8 YAŞAR YUKARIKIR 9 BAHRİ BATUHAN KURBAN 10 HÜSEYİN YILMAZ 11 UĞUR SADIK 12 ÖZNUR ÖZEN

MHP Antalya Milletvekili Listesi

1 ABDURRAHMAN BAŞKAN 2 HİLMİ DURGUN 3 MUSTAFA AKSOY 4 YUSUF KELLELİ 5 FERHAT SARIBEK 6 İLKNUR FİDAN 7 OĞUZHAN ÇELİK 8 YAVUZ ÇAĞLAR 9 SERKAN ÖZTÜRK 10 ALİ ÇETİN 11 HAYATİ PEKER 12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU 13 İDRİS ÖZCAN 14 AHMET ALİ COŞKUN 15 MEHMET ALİ YALÇIN 16 MUSTAFA DORUATLI 17 KUTLUHAN TOZOĞLU

MHP Artvin Milletvekili Listesi

1 METE HAN ÖZKAN 2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU

MHP Aydın Milletvekili Listesi

1 DENİZ DEPBOYLU 2 BURAK PEHLİVAN 3 YUSUF KEREMİT 4 BURHAN UÇAŞ 5 ETEM YEŞİLYURT 6 ÇETİN DURMAZ 7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU 8 CENGİZ ATASEVEN

MHP Balıkesir Milletvekili Listesi

1 EKREM GÖKAY YÜKSEL 2 HARUN ALGÜL 3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU 4 ABDULLAH SARBAY 5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU 6 NİHAT GEZERGİÇ 7 AYTEN SAK 8 ÖZKAN ÖZTÜRK 9 CEM KIVILCIM

MHP Bilecik Milletvekili Listesi

1 İBRAHİM BAĞ 2 TACETTİN GÜVEN

MHP Bingöl Milletvekili Listesi

1 METİN KESKİN 2 MUHAMMED KÖSE 3 EKREM ÇİFÇİ

MHP Bitlis Milletvekili Listesi

1 GÖKHAN İDİZ 2 OSMAN GÜLSAR 3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI

MHP Bolu Milletvekili Listesi

1 İSMAİL AKGÜL 2 RAHMİ AKSOY 3 MUHİTTİN ÖZEL

MHP Burdur Milletvekili Listesi

1 SERVET OLPAK 2 ANDAÇ ÖZDEMİR 3 ESMA ÖZDAŞLI

MHP Bursa 1. Bölge Milletvekili Listesi

1 İSMET BÜYÜKATAMAN 2 AHMET BEYGİRCİ 3 YAŞAR TÜRK 4 KORKUT AKTAŞ 5 METİN ÇORAKLI 6 CANAN TARÇIN 7 RİDVAN KILIÇOĞLU 8 SUAT ERMİŞ 9 EROL COMART 10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Listesi

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU 2 MUHAMMET TEKİN 3 AYHAN ÖNAL 4 BİLAL DOĞAN 5 MUSTAFA NARMANLI 6 ALİ BAHADIR 7 AYDIN SANCAR 8 ALPARSLAN KARAASLAN 9 GAMZE NUR SARĞIN 10 GÜLSEREN ÖZBEK

MHP Çanakkale Milletvekili Listesi

1 SITKI KEÇECİ 2 NAHİT ÖZKAN 3 HASAN BABADAĞLI 4 FATİH ŞAHİN

MHP Çankırı Milletvekili Listesi

1 PELİN YILIK 2 İSMAİL ARSLANER

MHP Çorum Milletvekili Listesi

1 VAHİT KAYRICI 2 AHMET KURTBAŞ 3 İSMAİL LEK 4 METE ÇAKI

MHP Denizli Milletvekili Listesi

1 FERUDUN ÜNAL 2 YUSUF GARİP 3 EBRU LEMAN KALKAN 4 EMRE ERDOĞAN 5 MEHMET ALTINTAŞ 6 RAŞİT ÖZDEMİR 7 HÜSEYİN YÜKLET

MHP Diyarbakır Milletvekili Listesi

1 HASAN ÖZMEN 2 AHMET GÜZEL 3 ZÜLKÜF ASLAN 4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU 5 FEYZİ YİĞİTKAN 6 İLKNUR YILMAZ 7 AHMET TUNCALP 8 MAHSUM YILMAZ 9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ 10 GÖKALP KAYACAN 11 OKAN DEMİR 12 YUNUS BOSTAN

MHP Edirne Milletvekili Listesi

1 ALİ ÖZER 2 AYVAZ YALAZA 3 HATİCE SER 4 HÜLYA BALKAN

MHP Elazığ Milletvekili Listesi

1 SEMİH IŞIKVER 2 OĞUZHAN DEMİR 3 HAKAN KUZU 4 YUNUS GENÇ 5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN

MHP Erzincan Milletvekili Listesi

1 CEMİL YAVUZ AKSU 2 AZİZ GÜN

MHP Erzurum Milletvekili Listesi

1 KAMİL AYDIN 2 MUHAMMET HANİFİ MACİT 3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU 4 NAİM KARATAŞ 5 MEHMET MUSA ÇAKIR 6 SİNAN DEMİRCİOĞLU

MHP Eskişehir Milletvekili Listesi

1 BÜLENT MAŞAOĞLU 2 LEMAN SİVRİ 3 MUHAMMED BAHADIR AYAS 4 MUSTAFA ENES SÜZEN 5 EMRE KARABACAK 6 OĞUZHAN ÜNAL

MHP Gaziantep Milletvekili Listesi

1 SERMET ATAY 2 MUSTAFA BOZGEYİK 3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN 4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ 5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI 6 ELİF ASLI ERCİHAN 7 AYŞEGÜL KÖROĞLU 8 ENDER ÖZKARSLIGİL 9 RAMAZAN YILDIZ 10 FATİH YUNUS 11 FAHRİ ÇEVİK 12 GÜRKAN KIRAÇ 13 AHMET DURMUŞ YILMAZ 14 ALPASLAN SAVAŞ

MHP Giresun Milletvekili Listesi

1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL 2 FATİH MEŞE 3 HAMİ PEKDEMİR 4 SALİH TÜRK

MHP Gümüşhane Milletvekili Listesi

1 MUSA KÜÇÜK 2 BİROL TUĞLU

MHP Hakkari Milletvekili Listesi

1 FATİH ÖZBEK 2 MURAT TAŞYÜREK 3 ULAŞ ALBAYRAK

MHP Hatay Milletvekili Listesi

1 LÜTFÜ KAŞIKÇI 2 İSMAİL BAŞAR 3 MEHMET BİLGİLİ 4 HÜSEYİN ZAROĞLU 5 HÜSEYİN AKGÖL 6 AHMET GEDİK 7 NİGAR ÖZER 8 UYGAR POLAT 9 HASAN KENDİR 10 YUNUS TÜRK 11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM

MHP Isparta Milletvekili Listesi

1 HASAN BASRİ SÖNMEZ 2 SELİM ÖNCEL 3 AHMET KAYA 4 CENNET TOKER

MHP Mersin Milletvekili Listesi

1 LEVENT UYSAL 2 SERDAR SOYDAN 3 MUSTAFA AKIN 4 OLCAY KILAVUZ 5 MEHMET ŞAHİN 6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN 7 MUSTAFA YAŞAR 8 KIVANÇ DERYA 9 ZEYNEL KORKMAZ 10 FERDA ER 11 FATİH ÖNGE 12 ALİ ARI 13 ALİ KAYA

MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Listesi

1 EDİP SEMİH YALÇIN 2 İZZET ULVİ YÖNTER 3 MEMET BÜLENT KARATAŞ 4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK 5 MURAT ŞAHİN 6 ŞAHİN GÜRZ 7 FADİME ERSOY DURSUN 8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA 9 HİLAL DİLBER 10 AFŞİN BİRBEN 11 İREM ÇELİK 12 ERDEM DOĞRUER 13 YİĞİT EMRE ALTUN 14 FATİH ERYILMAZ 15 FEVZİYE HASASU 16 BAYRAM BİNİCİ 17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK 18 CAN ILDIRI 19 GÖKSAL BEŞKAYA 20 FİKRİ AY 21 İLKER ÇAKIROĞLU 22 YUNUS EMRE DURMUŞ 23 ŞENEL USTABAŞI 24 GÖKMEN KAYIKÇI 25 CEMAL ALTUNHAN 26 FATİH KAYA 27 MAHMUT COŞKUN 28 MURAT CAN AYDIN 29 SERDAR BIYIKOĞLU 30 MÜCAHİT GÜNGÖR 31 MUSTAFA YETER 32 HALİL İBRAHİM UZ 33 SUAT ALTUNKAYNAK 34 UMUT AKBULUT 35 OKAN ERTORUN

MHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Listesi

1 CELAL ADAN 2 CEMAL ÇETİN 3 FERHAT ÇAKIROĞLU 4 NUR TUBA AKTAY 5 NİYAZİ PAKSOY 6 BİROL GÜR 7 YÜKSEL KALECİ 8 GÜLLÜ YENER 9 MAHMUT YALÇIN 10 TUĞRUL GÖK 11 AYHAN ARAS 12 FEİME AKINCI 13 NEVRA İMAMOĞLU 14 MEHMET ÇETİN 15 RECEP YAVAŞ 16 ALİ ATABEYOĞLU 17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ 18 SERKAN BÜYÜK 19 MURAT SANCAK 20 ERKAN ÖZÇELİK 21 CANER ÖNER 22 BEYDA NUR AYÇETİN 23 FERDA KAPUCUOĞLU 24 NECDET ÖZTÜRK 25 SERDAR DOYURAN 26 ALİCAN ERDOĞAN 27 CELAL DENİZ

MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Listesi

1 FETİ YILDIZ 2 İSMAİL FARUK AKSU 3 HAYATİ ARKAZ 4 ARZU ERDEM 5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL 6 DAVUT HASKIRIŞ 7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK 8 ÖZGE TEKOĞULLARI 9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER 10 METİN ARI 11 BAHATTİN ŞENGÜL 12 OSMAN BÜYÜKKAYA 13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK 14 ALPARSLAN ÇATAK 15 İLKAY KAYMAK 16 DİLARA ERKUT 17 ASLIHAN SOYLU 18 MUSTAFA SEPİN 19 JASMİNA TÜRKOĞLU 20 VOLKAN BÜYÜKUSTA 21 NERGİS GÖK 22 OKAN DEMİR 23 MESUT YILDIRIM 24 MUSTAFA ALP 25 MEHMET BAŞAK 26 MEHMET ŞENER ÇELİK 27 BEKİR SITKI KARAUSTA 28 MEHMET GALİP DERE 29 ENES YILMAZ 30 MEHMET SIDDIK KAPLAN 31 HAKAN ÖZTÜRK 32 MEHMET GÜRBÜZ 33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA 34 MEHMET ALİ ÖZEL 35 MUHAMMED RAFET YİĞİT 36 BÜLENT ÖZCAN

MHP İzmir 1. Bölge Milletvekili Listesi

1 HASAN KALYONCU 2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN 3 CİHAN ASLAN 4 SELAHATTİN ŞAHİN 5 UFUK AKSOY 6 SIDIKA TOPAL 7 SALİM ARDUÇLU 8 LOKMAN KIZILÖRENLİ 9 NİHAL BAŞ 10 ALİ DURUT 11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ 12 HÜLYA AYKAÇ 13 HALİT GÖNDÜZ 14 KAYHAN DERYA

MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Listesi

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU 2 ABDULKADİR BEKTAŞ 3 İSMAİL OBUZ 4 AYŞEGÜL EKŞİ 5 RECEP AKAN 6 EYÜP ERİM ERGÖREN 7 ÇETİN ALTIN 8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN 9 AHMET DEHA İMAL 10 YİĞİT FİKRİ ATALI 11 HASAN SEKİN 12 ERHAN ELİBOL 13 MUSTAFA ÇİNTAŞ 14 MEHMET MERT DOLĞAÇ

MHP Kars Milletvekili Listesi

1 TANER GÖKÇEK 2 UĞUR BOY 3 HALİL KEREM AYDIN

MHP Kastamonu Milletvekili Listesi

1 EMİN ÇINAR 2 ALPEREN ÖZMEN 3 ENGİN UZUNER

MHP Kayseri Milletvekili Listesi

1 İSMAİL ÖZDEMİR 2 MUSTAFA BAKİ ERSOY 3 ADNAN İNCETOPRAK 4 METE KURT 5 MÜLAYİM GÜL AKARSU 6 ERGÜN ERYILMAZ 7 ERTUĞRUL YÜCEBAŞ 8 KAYHAN SARAÇ 9 MUSTAFA BOZKURT 10 BATUHAN BERKE BAŞPINAR

MHP Kırklareli Milletvekili Listesi

1 NUR AYBÜKE BAYBAŞ 2 GAMZE BOZDEMİR 3 ALAATTİN ERSAN ŞENYİĞİT

MHP Kırşehir Milletvekili Listesi

1 ALİ AYDIN AKPINAR 2 MEHMET AY

MHP Kocaeli Milletvekili Listesi

1 SAFFET SANCAKLI 2 YUDUM KAŞIKÇI 3 EMRE KÜLCÜ 4 HAKTAN KALINTAŞ 5 HASAN GALYAN 6 CELALETTİN YAYLAK 7 SERKAN GÜNAYDIN 8 HALİL MAYA 9 MURAT BALTA 10 HAVVA KÖSE 11 MUHTEREN ÇAY 12 HACI ERTAN 13 İSA ARAZ 14 ABDÜLKADİR DANIŞMAZ

MHP Konya Milletvekili Listesi

1 MUSTAFA KALAYCI 2 KONUR ALP KOÇAK 3 CELİL ÇALIŞ 4 GÜZİDE ÇIPAN 5 HÜSEYİN KAVAS 6 BİLAL YİĞİT 7 MUSTAFA YAĞAN 8 MEHMET TURHAN 9 YASİN YAKAR 10 SALİH AKÇA 11 SONGÜL GİZEM YÜCEL 12 RAMAZAN UYAR 13 AYTEKİN MART 14 YAKUP KOCABAŞ 15 FATİH TOKLUCU

MHP Kütahya Milletvekili Listesi

1 AHMET ERBAŞ 2 MURAT GÜL 3 MEHMET DİNÇ 4 ARZU KURNAZ 5 ÜLKÜ GÖKÇEN KEHRİBAR

MHP Malatya Milletvekili Listesi

1 MEHMET CELAL FENDOĞLU 2 ÖMER EKİCİ 3 MESUT SAMANLI 4 SELMA ÇİÇEK 5 MUHSİN YİĞİT 6 UĞUR SEVİM

MHP Manisa Milletvekili Listesi

1 ERKAN AKÇAY 2 ALİ UÇAK 3 ŞEHNAZ GÜVENDİK ARIK 4 MUSTAFA ÜNVEREN 5 GÜNGÖR DİNÇER 6 SEVAL BAŞKESEN 7 HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN 8 NADİ SARI 9 DENİZ SEVİM 10 ÖZTÜRK DEMİR

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Listesi

1 ZUHAL KARAKOÇ DORA 2 TURAN ŞAHİN 3 ERTUĞRUL DOĞAN 4 ÖMER ÖZKAN 5 AZİZ KÖMÜRCÜ 6 HÜSEYİN ÇİÇEK 7 SERMET YILDIZ 8 MESUT ÇAKAR

MHP Mardin Milletvekili Listesi

1 FERHAN BOZKUŞ 2 MEHMET ERBOĞAN 3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN 4 ZEYNİ ALBAYRAK 5 BEDRETTİN ASLAN 6 OKTAY ŞENGÜL

MHP Muğla Milletvekili Listesi

1 ÖZLEM BALCI 2 ERTUĞRUL AVCI 3 MEVLÜT KİRİŞ 4 ABDULKADİR TEKİN 5 ŞEVKET TOKUR 6 HİLMİ BAŞPINAR 7 NESLİHAN DOĞANGÜL ÖNDER

MHP Muş Milletvekili Listesi

1 LEVENT ÖZMEN 2 HALUK ZEKİ ÖĞRETEN 3 YAŞAR FURKAN BİNGÖL

MHP Nevşehir Milletvekili Listesi

1 FİLİZ KILIÇ 2 MUSTAFA ÇİFTÇİ 3 EMRE AKTAŞ

MHP Niğde Milletvekili Listesi

1 CUMALİ İNCE 2 EMRULLAH TÜRE 3 AHMET YASİN ŞENTÜRK

MHP Ordu Milletvekili Listesi

1 NACİ ŞANLITÜRK 2 EROL BAYRAM 3 DOĞUKAN AK 4 ALPASLAN TÜRKKAN 5 TUNCER USTA 6 AHMET TOPAL

MHP Rize Milletvekili Listesi

1 RECEP BAKIRCI 2 REMZİ KUTANOĞLU 3 YUNUS EMRE ÖZTÜRK.

MHP Sakarya Milletvekili Listesi

1 MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL 2 AHMET ZİYA AKAR 3 HÜSEYİN EKŞİ 4 SEZER ŞENGÖZ 5 YAŞAR AYGÜNEŞ 6 ŞÜKÜR SALİH 7 NESRİN BURNAZOĞLU 8 ALİ HALİL

MHP Samsun Milletvekili Listesi

1 İLYAS TOPSAKAL 2 ABDULLAH KARAPIÇAK 3 HÜSEYİN DEMİR 4 BERFİN KARA 5 YUNİS AKSU 6 YAŞAR DURSUN 7 İBRAHİM YÜKSEL 8 HAMİ KORKMAZLI 9 ABDÜLVAHİT VARDAR

MHP Siirt Milletvekili Listesi

1 NECDET KAYRA 2 İSMAİL KESKİN 3 OKAN IŞIKTAŞ

MHP Sinop Milletvekili Listesi

1 İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI 2 HASAN ATAMAN

MHP Sivas Milletvekili Listesi

1 AHMET ÖZYÜREK 2 İLKER İPEK 3 KENAN ÇARBOĞA 4 MURAT SEVİNÇ 5 BAHADIR GÖKMEN

MHP Tekirdağ Milletvekili Listesi

1 İLKER YÜCEL 2 KORAY ÖNSEL 3 MURAT TURNA 4 GÖKHAN BAYLAN 5 MUSTAFA SÜLEYMAN KURTAR 6 FİLİZ ORMAN AKIN 7 HASAN MEMİŞOĞLU 8 NECMİ ÖZGÜL

MHP Tokat Milletvekili Listesi

1 YÜCEL BULUT 2 RECEP BOZDEMİR 3 AYHAN ÖZÇELİK 4 AYLA BEDİRHAN ÇELİK 5 UFUK DEĞERLİYURT

MHP Trabzon Milletvekili Listesi

1 BEKİR SITKI TARIM 2 YAVUZ TELLİOĞLU 3 ŞENER PUL 4 EDANUR ALTINTAŞ 5 YUSUF ÇAKMAK 6 MURAT AKSOY

MHP Tunceli Milletvekili Listesi

1 NİLGÜN DALKILIÇ

MHP Şanlıurfa Milletvekili Listesi

1 İBRAHİM ÖZYAVUZ 2 HALİL BAKIŞ 3 HALİT YILDIZ 4 OSMAN MUTLU 5 MEHMET ARPACİ 6 MAHMUT POLAT 7 KEMAL GÜNEŞ 8 HAVVA BİRSEN DEGER 9 İSMAİL AKÇAKAYA 10 MUSTAFA AYĞIRCI 11 ALİ KURT 12 AHMET ERGÜN 13 HASAN KORUK 14 HAKKI KAYA

MHP Uşak Milletvekili Listesi

1 AYHAN KINDEN 2 OĞUZ ÇAKMAK 3 MUZAFFER SAİT DÖNMEZ

MHP Van Milletvekili Listesi

1 YAHYA CANCAN 2 AYHAN KAHRAMAN 3 FATİH ŞAHİN 4 ABDULSELAM ARVAS 5 SUNULLAH KELEŞ 6 ABDULHAKAN ÜÇDAL 7 ABDULAZİZ GÜLBAY 8 SERPİL TAŞKIRAN

MHP Yozgat Milletvekili Listesi

1 İBRAHİM ETEM SEDEF 2 KAZIM ERGÜN 3 ÜLKÜ YILMAZ 4 SEZER YOZGAT

MHP Zonguldak Milletvekili Listesi

1 MURAT KOTRA 2 BAYRAM BOZKURT 3 ÖZLEM TAŞKIN 4 ENGİN SUNAT 5 SEMİH AYDIN

MHP Aksaray Milletvekili Listesi

1 RAMAZAN KAŞLI 2 MUSTAFA ZAVLAK 3 ÇİĞDEM ER 4 FATİH DOĞAN

MHP Bayburt Milletvekili Listesi

1 BEKİR KASAP

MHP Karaman Milletvekili Listesi

1 MAHMUT ÜNÜVAR 2 TURAN ŞENER 3 SOYDAN EVCİ

MHP Kırıkkale Milletvekili Listesi

1 HALİL ÖZTÜRK 2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI 3 MENDERES ERAY

MHP Batman Milletvekili Listesi

1 RECEP ÇELİKKAYA 2 TEKİN GÜÇLÜ 3 HÜSEYİN KAZAK 4 HAKAN ATALA 5 ALPEREN ÖZDEMİR

MHP Şırnak Milletvekili Listesi

1 HALİL TATAR 2 FİKRET KAYA 3 İDRİS BARKIN 4 BAHATTİN SEVEN

MHP Bartın Milletvekili Listesi

1 CEMAL AKIN 2 SEZAİ HANGİŞİ

MHP Ardahan Milletvekili Listesi

1 ONUR ÜMİT IŞIK 2 NURSEN OPALAY

MHP Iğdır Milletvekili Listesi

1 YAŞAR KARADAĞ 2 İBRAHİM DİZMAN

MHP Yalova Milletvekili Listesi

1 NAMIK ÖZ 2 CEMİL TANRIKULU 3 ERKAN AKÇAL

MHP Karabük Milletvekili Listesi

1 AHMET DÖNMEZ 2 MURAT KARAGÜL 3 DİLEK ÜNVER

MHP Kilis Milletvekili Listesi

1 MUSTAFA DEMİR 2 FATİH KAYA

MHP Osmaniye Milletvekili Listesi

1 DEVLET BAHÇELİ 2 RUHİ ERSOY 3 HAKAN HAKKOYMAZ 4 ALİ FUAT KARDAŞ

MHP Düzce Milletvekili Listesi

1 ÜMİT YILMAZ 2 RÜMEYSA ATASEVEN 3 ÖMER ALBAYRAK

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

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