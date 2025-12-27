En Son HaberlerPolitikaTürkiye

Mustafa Sarıgül’den Doğu Ekspresi sürprizi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, turistik Doğu Ekspresi'ni kentten hareket memuru olarak yolcu etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, turistik Doğu Ekspresi'ni kentten hareket memuru olarak yolcu etti

Mustafa Sarıgül şapkayı taktı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, renkli kişiliğiyle dikkat çeken bir siyasetçi.

Sosyal medyayı çok iyi ve sık kullanan tecrübeli politikacı, kış aylarının gelmesiyle kentin turizm yönünü tanıtmak için adeta kente üs kurdu.

Ankara-Kars arasında başlayan turistik Doğu Ekspresi yolcuları, Erzincan’da hoş bir sürprizle karşılaştı.

Yolcular, Erzincan’dan ayrılmaya hazırlanırken istasyon şefi olarak karşılarında Mustafa Sarıgül’ü buldu.

TCDD şapkasını takan ve hareket işaretini veren Sarıgül, telsizden “Erzincan’dan tüm şehirlere selam olsun” mesajını verdi.

Mustafa Sarıgül ayrıca kış turizmine de dikkat çekerek, kış sporları için halkı Avrupa’nın en uzun ikinci kayak pistine sahip Ergan Dağı’na davet etti.

