Özgür Özel: Asgari ücret talebimiz 30 bin lira

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, konuşmasından önce İYİ Parti’den istifa eden Trabzon’un Yomra ilçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın CHP’ye katıldığını duyurdu.

Özel, asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ettiklerini dile getirerek, tüm sendikalara çağrı yaptı.

Özgür Özel asgari ücret ile ilgili şunları söyledi:

“1 Ocak’tan itibaren yurt dışından, çalıştı yurt dışında işçi. İnşaatta, Libya’da, Suriye’de, İran’da, Irak’ta, Hollanda’da, Almanya’da gelirken bir telefon getirdi. Kaydettirmek, açtırmak için 45.000 alacaklar. Yurt dışına çıkış harcı bugün 500, 720 yapacaklar. Her birimizin verdiği gelir vergisi beyannamesi için damga vergisi 467’ymiş, 672 olacak. Beyannameyi elektronik ortamda veriyorsun, olmayan beyannamenin üstüne yapıştırılmayan pulun damga vergisini alıyorlar, 672. Köprüler, otoyollar, tüneller en az yüzde 44 zamlanacak. Yapılan iğneden ipliğe her türlü ürüne bu zamlar fazlasıyla yansıyacak. Ama bir yandan da Türkiye’de birileri 17.002 asgari ücretle geçinmek zorunda kalacaklar.

Olması gereken asgari ücret 30.000 TL, biz bunun altında yokuz. Asgari ücret 30 bin lira yoksa mücadeleye devam edeceğiz bu ülkeyi size dar edeceğiz. Tüm sendikalara çağrımızdır, asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında biz yokuz.”

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