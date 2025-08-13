Özgür Özel, Çerçioğlu’nu doğruladı!

Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası tüm kamuoyunun merak ettiği Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddialarına açıklık getirdi. Özel, “Özlem Çerçioğlu’na gidip “Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsın, ya içeri atıl, ya partime katıl” diyorlar. Olay bundan ibaret. Bir dahakinde yine alacağım Aydın’ı! Kilis’i almışım Kastamonu’yu almışım” dedi.

Özgür Özel: Çerçioğlu’nun firmasına bakacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’na ait olan jant firmasıyla ilgili olarak “O jant firmasına da bakacağız batmak üzere olan jant firmasına bundan sonra ne oluyor o firmaya” ifadelerini kullandı. Bu arada Ercan Çerçioğlu’nun şirketinin borsadaki hisselerinin son bir hafta inanılmaz bir yükselişe geçtiği vurgulandı.

Özgür Özel: Olmaz olsun öyle aydınlanma

Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yıllardır çalışmış. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Aydın’ı alacak CHP’li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti, sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan sonrasını görelim. İlk kez Ekol TV duyuruyor. Tebrik ediyoruz sizi çok hızlı verdiniz haberi. Özlem Çerçioğlu yarın AK Parti’yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. AK Parti’nin kara düzeni.” ifadelerini kullandı.