Özgür Özel: Çağlayan’da borsa içinde borsa var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yargıda çeteleşme ve rüşvet iddialarını gündeme getiren Özel, “Çağlayan’da çok yönlü borsa var. İBB’nin ayrı borsası var. Borsa içinde borsa var. Çağlayan’da onlarca borsa var. Uyuşturucu ticaretinin mücadelesinde bile bambaşka borsa var” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: AK Parti iktidarının tükeniş süreci başladı

Özgür Özel, soruşturmalara yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Demokrasiyi 31 Mart’tan sonra inilecek bir tren olarak görenlerin, bugün manşetlerle rakiplerine iftira atanların, kumpasçıların ve iftiracıların dönemi yaşanıyor. Bundan sonra AK Parti iktidarının savruluşunun ve tükenişinin önemli kilometre taşlarından birisini yaşıyoruz” dedi.

“HSK’ya başvurduk”

Ellerindeki belgeleri topladıklarını söyleyen Özel, “15 gün önce HSK’ya başvurduk. Ben bunları Meclis Başkanımıza anlattım. Anlattığım AK Partililer de ‘Çok vahim, biz de onaylamıyoruz’ dedi. Ama bugün hepiniz biliyorsunuz ki yargıda çeteleşme var. Yalansa ben namussuzum, şerefsizim” ifadelerini kullandı.

Mücahit Birinci iddiası

Özgür Özel, iş insanı Murat Kapki’nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği dilekçeyi okuyarak, AK Parti MKYK üyeliği yapmış Mücahit Birinci’nin Kapki’ye baskı yaptığını iddia etti. Özel, “Kapki’ye olmayan bir buluşmayı olmuş gibi söylemesi için ifade tutanağı imzalatmak istemişler, üstüne de 2 milyon dolar vermesini istemişler” dedi.

“Bu düzeni değiştirmek lazım”

HSK’dan bir sonuç beklemediğini söyleyen Özel, “Bu rejimde sonuç çıkmaz. Bu yüzden rejimi değiştirmek lazım, düzeni değiştirmek lazım” dedi.

Çerçioğlu’nun istifası

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifasıyla ilgili soruya da yanıt veren Özel, “AK Parti’nin paçasından pislik aktığını ben bugün söylüyorum, Özlem Hanım 4-5 yıldır söylüyordu” ifadelerini kullandı.