Pedro Sanchez’den Gazze çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze ile ilgili olarak "Filistinlileri yüzüstü bırakırsak, hangi ahlaki liderliği üstlenebiliriz?" dedi
Pedro Sanchez: Gazze’de olanlara sessiz kalamayız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırım uygulayan İsrail hakkında sert açıklamalarını sürdürdü. Sanchez, “Ülkenizi korumak bir şeydir; 60 binden fazla sivili öldürmek, 2 milyon insanı yerinden etmek, hastaneleri bombalamak ve masum çocukları açlıktan ölüme mahkûm etmek ise bambaşka bir şey. Bence gözlerimizin önünde 21. yüzyılın en karanlık ve korkunç olaylarından biri yaşanıyor. Uluslararası toplum sessiz ve hareketsiz kalamaz. Yeni küresel düzende Filistinlileri yüzüstü bırakırsak, hangi ahlaki liderliği üstlenebiliriz?” açıklamasını yaptı.

İsrail’e UEFA ve Eurovision’dan men geliyor

Eurovision üyeleri, Gazze savaşı nedeniyle İsrail’in yarışmadan men edilip edilmeyeceğine oy verecek. Karar için gerekli çoğunluk 68 oyun 35’i (%50+). İsrail’in beklediği %75 değil. İspanya, İrlanda, Slovenya, Hollanda ve İzlanda, İsrail yarışırsa çekileceklerini açıkladı. İsrail’i destekleyenler: Fransa, Almanya, Avusturya, Avustralya ve Yunanistan katılımı destekliyor. Bu arada UEFA İcra Kurulu da gelecek hafta İsrail’in kulüp ve milli takım bazında men edilmesi için oylama yapacak.

