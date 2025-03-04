Şubat Anket Sonuçları belli oldu. İşte 12 anket şirketinin sonuçlarına göre partilerin son durumu

Şubat Anket Sonuçları: Siyasi Dengeler Değişiyor Mu?

Türkiye’de siyasi dengeler değişirken, Şubat ayı anket sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 12 farklı araştırma şirketinin ortalamalarına dayanarak hazırlanan veriler, partilerin son dönemdeki oy değişimlerini ve seçmen eğilimlerini ortaya koyuyor. Özellikle 2023 genel seçim sonuçları ile kıyaslandığında, bazı partilerin dikkat çeken yükseliş ve düşüşler yaşadığı görülüyor.

Şubat Anket Sonuçları ve 2023 Seçimleri Kıyaslaması

Anket verilerine göre, CHP %30.7 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti %30.4 ile hemen arkasından geliyor. 2023 seçimlerinde AK Parti %35.5, CHP ise %25.8 oy almıştı. Bu tablo, CHP’nin yükselişe geçtiğini ve AK Parti’nin ise kayıplar yaşadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, DEM Parti’nin (eski HDP) %8.9, MHP’nin %8.5, Zafer Partisi’nin %5.7 ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) %4.5 oy aldığı görülüyor. MHP’nin 2023 seçimlerinde %10’un üzerinde aldığı oy oranı ile kıyaslandığında, ciddi bir düşüş yaşadığı anlaşılıyor. DEM Parti’nin oy oranı 2023 seçimlerine kıyasla stabil kalırken, Zafer Partisi ve YRP gibi partilerin oylarını artırdığı görülüyor.

Partilerin Oy Değişimleri ve Nedenleri

CHP’nin yükselişi: CHP’nin ana muhalefet partisi olarak yerel seçimlere güçlü adaylarla hazırlanması ve AK Parti karşıtı bloğun genişlemesi, oylarını artıran temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak CHP’nin İmralı süreci ve vatandaşlık tartışmalarında pasif bir tavır alması, tabanında soru işaretlerine yol açıyor.

• AK Parti’nin düşüşü: Ekonomik kriz, enflasyon ve hayat pahalılığı gibi faktörler AK Parti’nin oy kaybetmesinde etkili oluyor. Özellikle emekliler ve orta sınıf seçmenlerin ekonomik gerekçelerle tepki gösterdiği belirtiliyor.

• MHP’nin zayıflaması: MHP’nin oy kaybında, AK Parti’nin HDP’ye yakınlaştığı yönündeki iddialar karşısında net bir tepki göstermemesi ve İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi milliyetçi seçmenlere hitap eden partilerin alternatif olarak görülmesi önemli rol oynuyor.

• Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin yükselişi: Her iki parti de belirli bir tabana hitap ederek güç kazanıyor. Zafer Partisi, sığınmacı karşıtı politikaları ve milliyetçi söylemleri ile özellikle genç seçmen arasında destek buluyor. YRP ise muhafazakâr seçmene hitap eden söylemleriyle AK Parti’den kopan bazı oyları topluyor.

Siyasi Dengeler Açısından Şubat Anket Sonuçların Olası Etkileri

Şubat anket sonuçları, Türkiye’de seçim ortamının giderek daha çok parçalı hale geldiğini gösteriyor. CHP ve AK Parti hala en büyük iki parti olsa da, küçük ve orta ölçekli partiler yükselişte. Özellikle Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin güçlenmesi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki dengeleri değiştirebilir.

Olası senaryolar şunlar olabilir:

• CHP’nin yükselişi devam ederse, muhalefet içinde yeni bir süreç yaşanabilir .

• AK Parti’nin oy kaybı sürerse, ittifak içindeki dengeler değişebilir ve yeni ortaklıklar gündeme gelebilir.

• Milliyetçi taban, MHP’den uzaklaşarak Zafer Partisi ve İYİ Parti gibi seçeneklere yönelmeye devam edebilir.

İYİ Parti ve Zafer Partisi: Yeni Bir Alternatif Mi Doğuyor?

İYİ Parti’nin %4.5 seviyelerine gerilemesi, parti içindeki bölünmelerin ve liderlik krizinin etkilerini gösteriyor. Meral Akşener’in istifası sonrası parti içinde yaşanan çekişmeler, İYİ Parti’nin eski gücünü kaybetmesine yol açtı. Milletvekili sayısındaki düşüş ve üst düzey kopuşlar, partinin toparlanma sürecine girmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan, Zafer Partisi’nin %5.7 seviyesine ulaşarak İYİ Parti’yi geride bırakması, siyasi dengeler açısından önemli bir gelişme. Milliyetçi-muhafazakâr seçmenin yönelimi, Zafer Partisi’nin potansiyelini artırıyor. Eğer Zafer Partisi ve İYİ Parti bir ittifak kurarsa, bu birliktelik %10-15 bandına ulaşarak mecliste ciddi bir denge unsuru haline gelebilir.

Şubat anket sonuçları, Türkiye’deki siyasi dengelerin değişmeye devam ettiğini gösteriyor. CHP yükselişte, AK Parti düşüşte, milliyetçi seçmen ise yeni adresler arıyor. İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi partilerin gelecekte nasıl bir yol izleyeceği, Türkiye’deki muhalefet dengesini belirleyecek kritik faktörlerden biri olmaya devam edecek. Bu Bağlamda Mevcut Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine sürmekte olan mevcut tartışmalara ek olarak Muhalefetin adaylık stratejisi belirleyici olacak. Ekrem İmamoğlu’nun bir siyasi yasak olayı yaşanmaması halinde Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı nerdeyse kesin 23 Martta Açıklanması bekleniyor.

Ancak başta Mansur Yavaş olmak üzere diğer muhalif figürlerin tutumları ve aralarında işbirliği olmasa bile ”eşgüdüm” sağlama konusunda ortak irade gösterme kararlılığını ortaya koyma iradesi gösterme kararlılığı seçimin sonucu açısından belirleyici olabilir diyenlerin sayısı dikkat çekici düzeyde . Şubat anket sonuçları bu duruma işaret eder şekilde okunabilir.