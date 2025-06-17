Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ’ın duruşmasına Mansur Yavaş katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda yapıldı. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, eski AKP Milletvekili Emin Şirin, eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır gibi isimler de takip etti.

Ümit Özdağ: Yemek değil, adalet istiyorum

Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Özdağ’ın ikinci duruşmasında hem savcı hem de mütalaa değişti. Değişen savcı duruşmadaki mütalaasında suçun “zincirleme şekilde” işlendiğini iddia ettiği için Ümit Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis talep etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Savcının mütalaası bir hukuk cinayetidir! Savcılık imzasız, kim tarafından yazıldığı dahi belli olmayan bir kağıt parçası ile beni suçluyor. Savcılık Türk Milleti’ne büyük bir yalan söylüyor!” dedi. Özdağ, hâkimin “Yemek arası ister misiniz?” sorusuna ise “Ben adalet istiyorum” yanıtını verdi. Ümit Özdağ, 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası alarak tahliye edildi.