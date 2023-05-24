Ümit Özdağ Zafer Partisi’nin Kararını Açıkladı

Dün akşam Hatay’da görüşen ve yedi maddelik mutabakat metninde anlaşan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Oldukça değerli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye’nin daha güvenli bir geleceğe sahip olması için, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda konuştuk. Türkiye güzel günlere gebe…” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ardından söz alan Özdağ, şunları söyledi:

Türkiye’nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon vatanlarına geri yollanmadan ve yenilerinin gelmesi kararlı politikalarla engellenmeden Türkiye’nin ekonomik sornlarını aşması mümkün değildir.

Yılda 11 milyar dolar harcayarak, vatandaşlık satarak Türk halkının gayrimenkul almasını sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız. Bir ülke de 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs’a giderken Türk halkından sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak ambargo vatandaşımıza yeterince erişmemizi engelledi.

Zafer Partisi olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda desteklemeye karar verdik.

Ümit Özdağ’ın, ortak basın açıklaması öncesi Twitter’dan yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. CHP Gençlik Kolları’nın duvarlara “Suriyeliler gidecek” yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, “Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım” dedi.

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