Prens Harry – Bon Jovi düeti

Kraliyetteki son resmi görevlerini yerine getirmek üzere İngiltere’ye dönen Prens Harry Bon Jovi ile Londra’da buluşarak stüdyoya girdi. Ünlü rock grubu Bon Jovi’nin kurucusu ve solisti olan Amerikalı müzisyen ile Londra’daki Abbey Road Stüdyoları’nda buluşan Harry, kendi kurduğu Invictus Games adlı vakıf yararına bir single için düet yaptı.

Efsanevi Beatles grubunun kurduğu ve 13 albümünden 11’inin kaydını yaptığı meşhur Abbey Road Stüdyoları’nda bir araya gelen Harry ve Bon Jovi, ünlü rock yıldızının 2019 yapımı Unbroken adlı şarkısını Invictus Games korosuyla birlikte seslendirdi.

Gazi sporcuların dokuz dalda yarıştığı Invictus Games spor etkinliği, 2014 yılından itibaren Prens Harry tarafından organize edilmeye başladı. Etkinlikle aynı adı taşıyan vakıf da engelli sporculara yardım amacıyla hizmet ediyor.

Prens Harry ve Bon Jovi, Beatles grubunun Abbey Road adlı albümü için çektirdiği kapak fotoğrafını taklit ederek, Abbey Road yaya geçidinde iki Invictus Games sporcusuyla birlikte poz verdi.

31 Mart’tan itibaren resmen kraliyet görevlerini bırakacak olan Prens Harry, kraliyet adına bir dizi görevi yerine getirmek üzere İngiltere’de bulunuyor.

İlk olarak Birleşik Krallık’a bağlı İskoç kenti Edinburgh’a giden Harry, sürdürülebilir turizm projesi Travalyst zirvesine katılmış, burada kendisinine “prens” denilmemesini istemişti. Böylece kraliyet görevlerini bırakmasının ardından ilk kez sadece “Harry” adıyla konuşmaya davet edilmişti.

Mart ayında Harry’ye Meghan Markle’ın da katılması ve son resmi kraliyet etkinliklerinde boy göstermesi bekleniyor. Harry ve Meghan’ın 5 Mart’ta Endeavour Fund ödüllerine birlikte katılması, Harry’nin 6 Mart’taki Silverstone araba yarışında hazır bulunması ve sonra çiftin birlikte 7 Mart’taki Mountbatten Festivali’ne katılması öngörülüyor. Daha sonra Meghan Markle’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine son kraliyet görevi olarak katılması bekleniyor.