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Prens hastalığı atlattı
Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan İngiltere tahtının varisi Galler Prensi Charles hastalığı atlattı.
Prens Charles ve eşi Camilla’nın yaşadığı Clarence House’dan yapılan açıklamaya göre, 7 gün önce testinin pozitif çıktığı duyurulan Prens Charles, kişisel tecritten de çıktı. BBC’ye açıklama yapan bir yetkili, Prens’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
71 yaşındaki Prens Charles, Covid-19’la bağlantılı hafif belirtiler gösterdikten sonra test yapılmış, karantina dönemini İskoçya’daki kraliyete ait evinde geçirmişti. 72 yaşındaki eşi Camilla’ya yapılan test negatif çıkmış, ancak o da tecrit uygulamıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dünyada koronavirüs testi pozitif çıkan ilk lider olmuştu. Başbakan, Downing Street’teki adresinde karantinada.
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