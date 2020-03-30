Prens hastalığı atlattı

Prens Charles ve eşi Camilla’nın yaşadığı Clarence House’dan yapılan açıklamaya göre, 7 gün önce testinin pozitif çıktığı duyurulan Prens Charles, kişisel tecritten de çıktı. BBC’ye açıklama yapan bir yetkili, Prens’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

71 yaşındaki Prens Charles, Covid-19’la bağlantılı hafif belirtiler gösterdikten sonra test yapılmış, karantina dönemini İskoçya’daki kraliyete ait evinde geçirmişti. 72 yaşındaki eşi Camilla’ya yapılan test negatif çıkmış, ancak o da tecrit uygulamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dünyada koronavirüs testi pozitif çıkan ilk lider olmuştu. Başbakan, Downing Street’teki adresinde karantinada.