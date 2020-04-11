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Prof. Kara uyardı: “Dün akşam dışarı çıkanların mutlaka…”
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı duyurusunun ardından yaşananlarla ilgili olarak "Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün gece 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyurusunun ardından vatandaşların tekel ve fırınlara akın etmesini değerlendirdi.
Posta yazarı Candaş Tolga Işık’a konuşan Kara, “Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle kendilerini karantinaya almaları gerekiyor” ifadesini kullandı.
Az önce Sağlık Bakanliğı korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile konuştum, “Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle 14 gün kendilerini karantinaya almaları gerekiyor” dedi. @AtesAtesKara
— Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 11, 2020
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