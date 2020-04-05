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PTT ücretsiz maske dağıtacak

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı, ePTT aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlıyor.

NationalTurk 05/04/2020
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İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır

Ücretsiz maske başvurusu için tıklayın

Açıklamada “T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır”

Ücretsiz maske dağıtımının sokağa çıkma yasakları devam eden 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü kapsamadığı bildirildi. Her bir vatandaş 1 hafta için 5 ücretsiz maske alabilecek.

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