PTT ücretsiz maske dağıtacak
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı, ePTT aracılığıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır
Ücretsiz maske başvurusu için tıklayın
Açıklamada “T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır”
Ücretsiz maske dağıtımının sokağa çıkma yasakları devam eden 20 yaş altı ile 65 yaş üstünü kapsamadığı bildirildi. Her bir vatandaş 1 hafta için 5 ücretsiz maske alabilecek.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Son Dakika! 5 Nisan verileri açıklandı, 73 kişi daha hayatını kaybetti
- Son Dakika! İtalya’da düşüş sürüyor
- Koronavirüs Bilim Kurulu’nda diyanetten de temsilci olması gerekirmiş!
- Krizi fırsata çeviren ülke: 1.4 milyar dolar!
- Kalabalık çarşıya giriş çıkışlar kapatıldı
- Ünlü şarkıcı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
- İspanya’da düşüş devam ediyor! Salgının başından beri ilk kez…
- Ivermectin çare olabilir mi? Koronavirüsü 48 saatte yok etti
- Tıp öğrencileri erken mezun ediliyor
- 18-20 yaş arası çalışan gençlere muafiyet geldi