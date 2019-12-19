Putin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı: Batı basınına inanıyor musunuz?

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı kapsamında sorularını yanıtlamak için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2001’den beri düzenlediği büyük basın toplantısı için bu yıl 1.895 gazeteci akredite oldu.

Putin, yıl sonu basın toplantısında Anadolu Ajansı’ndan soru aldı. Ajans muhabirinin sorusu kapsamında, ‘Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun saflarında yer aldığını yazıyor’ demesi üstüne Putin esprili bir dille, “Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?” yanıtını verdi.

Rusya lideri bunun devamında, “Hem başında Fayiz es Serrac’ın bulunduğu hükümetle hem de Hafter ile temas içerisindeyiz” dedi ve Rusya’nın Libya hususunda, Türkiye ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere partnerleriyle sürekli diyalog halinde olduğunu söyledi.

Ayrıca Putin, “Libya’dakinin hassas bir sorun olduğunu biliyoruz. Libya’da karşı karşıya olan taraflarla çeşitli ülkelerin ilişki içinde olduğunu, söz konusu ilişkilerin seviyesinin de çeşitlilik gösterdiğinin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Libya’da olanları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ele aldıklarını ve almaya devam edeceklerini kaydeden Putin, yakında Moskova’ya Türkiye’den temsilcileri içeren bir heyetin geleceğini, bu heyetin Rusya’daki temasları esnasında Libya’da olanların da ele alınacağını belirtti.

Rusya lideri şöyle devam etti: “Umuyorum ki Libya, Libya halkı tarafından kabul edilecek çözümler bulabiliriz. BM’nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame ile nihali bir çözüm buluruz. Bize göre Libya’da öyle bir çözüm bulunmalı ki çatışan taraflar arasındaki askeri eylemleri durdurabilsin ve ülkenin nasıl ve nasıl yetkiler çerçevesinde yönetileceği konusunda bir anlaşmaya varılabilsin.”