Putin: ABD’ye minnettarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşında Rusya’da saldırı düzenlemeyi planlayan iki militanın 27 Aralık 2019’da ABD istihbaratının verdiği bilgi sayesinde yakalanması nedeniyle Washington’a minnettar olduklarını ifade etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nde (FSB) yapılan toplantıya katılan Putin, 2019 sonunda St. Peterburg’da saldırı düzenlemeyi planlayan iki militanın yakalanması için ABD’nin Rusya’ya yardım ettiğini kaydetti.

İstihbarat işbirliği nedeniyle Washington’a teşekkür eden Putin, Rusya’nın da terörle mücadele konusunda ABD’ye yardım edeceğini vurguladı.

Putin, “27 Aralık’ta St. Petersburg’da, ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) zamanında alınan bilgi sayesinde yılbaşında kanlı saldırılar düzenlemeyi iki IŞİD militanı yakalandı. Elbette verdikleri destek ve terörle mücadeledeki profesyonel dayanışmaları nedeniyle ABD’li partnerlerimize minnettarız ve bu tutuma aynı şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya ile yabancı istihbarat servisleri arasındaki işbirliğinin arttığını kaydeden Putin, yabancı partnerlerden gelen bilgi talebi sayısının 10 binden 26 bine yükseldiğinin ve istihbarat işbirliğinin küresel terörle mücadele çabalarının verimliliğini ciddi şekilde artırdığının altını çizdi.

Bununla birlikte yabancı istihbarat servislerinin Rusya’daki faaliyetlerinin azalmadığına işaret eden Rus lider, FSB çalışanlarına hitaben “Güvenilir ve verimli bir şekilde hareket etmelisiniz. Önceden olduğu gibi, her şeyden önce ülkemize rekabet avantajı kazandıran yeni silah sistemleri, teçhizatlar, gelecek vaat eden askeri ve endüstriyel teknolojiler ve inovatif buluşlar hakkındaki bilgilerin diğer istihbarat servislerinden korunmasına özel önem vermelisiniz” diye konuştu.

Rusya’da terör örgütlerine ait uyuyan hücrelerin tespit ve imha edilmesi, finansman ve silah tedarik kanallarının çökertilmesi konusunda olumlu gelişmeler yaşandığına da dikkat çeken Putin, Büyük Anavatan Savaşı’nda kazanılan Büyük Zafer’in 75. yıldönümü vesilesiyle 9 Mayıs’ta yapılacak kutlamalar sırasında en yüksek koruma seviyesinin sağlanması yönünde talimat verdi.