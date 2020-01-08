“Putin Erdoğan’ın sinirini mi bozmak istiyor?”

Gazeteci Murat Yetkin, Putin’in Şam ziyaretinden sonra Türkiye’ye gelişini köşesine taşıdı. Rusya Devlet Başkanı’nın 6 Ocak’taki Ortodoks Noel’i için Şam’daki Meryem Kilisesi’nde düzenlenen ayine katılıp Emevi Camisi’ne gittiğini anlatan Yetkin, geçmişte Erdoğan’ın Emevi Camisi’ne gitmeyi arzuladığını hatırlattı.

Yetkin kişisel blogunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelişini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Putin’in Türk Akımı açılışına katılmak için İstanbul’a gelişine iki bakımdan sevinemediğini belirten Yetkin, ilk sebep olarak Putin’in başkanlık uçağının Atatürk Havalimanı’na inmeK zorunda kalışını, ikinci sebep olarak ise Putin’in Moskova’dan değil Şam’dan gelmesini gerekçe gösterdi.

Putin’in 6 Ocak’taki Ortodoks Noel’i için Şam’daki Meryem Kilisesi’nde düzenlene ayine katılıp Emevi Camisi’ne gittiğini anlatan Yetkin, Emevi Camii’ne gitmenin geçmişte Erdoğan’ın arzusu olduğunu hatırlattı.

Putin’in ‘psikolojik savaş ustası olduğunu kabul etmek zorundayız.’ diyen Yetkin, “Erdoğan ile sadece Türk Akımı ve Rusya’ya bağımlılığı artırıcı başka ekonomik projeleri değil, aynı zamanda Suriye, Irak ve Libya üzerine belirleyici önemde görüşmeler yapmaya gelmeden önce Şam’da gövde gösterisi yapmanın amacı Erdoğan’ın sinirini bozup baskı altına almaya çalışmak değilse, nedir?” ifadesini kullandı.