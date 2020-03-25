Putin’in virüs şovu! 2 testi de negatif çıkan şüpheliyi ziyaret etmiş

“Vladimir Putin koronavirüs hastalarını ziyaret etti” şeklindeki haberler tüm dünyada ses getirirken Sputnik’in aktardığı haberdeki birkaç satır kafaları karıştırdı.

Sputnik, Vladimir Putin’in ziyaretiyle ilgili haberinde ziyaret edilen hasta Dmitriy Garkavi’nin sözlerini de aktardı.

Garkavi, o anları şöyle anlattı:

“Onlar girdi, Denis Nikolayeviç (Protsenko, Başhekim), Vladimir Vladimiroviç (Putin) ve galiba iki kişi daha. Koruması yoktu. Selamlaştılar, bana el uzatmadılar. Sohbet 10-15 saniye sürdü. Vladimir Vladimiroviç, bana kendimi nasıl hissettiğimi, işlerin nasıl gittiğini, hastaneye ne zaman kaldırıldığımı sordu. Buradaki herkes gibi donatıldı, sadece tulumunun rengi farklıydı, sarıydı.”

Sputnik’in haberine Garkavi kendisine iki test yapıldığını, her iki testin negatif sonuç verdiğini anlattı. Üçüncü testin, hastanede bulunuşunun 10’uncu gününde yapılacağını belirten Garkavi, kendini iyi hissettiğini vurguladı.

Putin’in hastanede kaç kişiyi ziyaret ettiği ise açıklanmadı.

Rus yayın organlarının paylaştığı videolarda ise Putin’in sadece hastane yetkilileriyle konuşması ve koruyucu kıyafeti giyerken çekilen görüntüleri yer aldı.