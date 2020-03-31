Putin’e koronavirüs hastanesini gezdirmişti!

Rus devlet kanalı Rossiya-24’e göre Başhekim Protsenko’nun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisi süren Protsenko’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Protsenko, yaptığı açıklamada, testin pozitif çıktığını doğrulayarak, mesafeyi koruyarak çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Putin’e düzenli olarak test yapılıyor, her şey normal

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Protsenko’nun hastane ziyaretinde Putin ile beraber gezdiğinin hatırlatılması üzerine, “Putin’e düzenli olarak Covid-19 testi yapılıyor ve her şey normal.” açıklamasında bulundu.

Geçen hafta Putin, Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Moskova’daki Kommunarka Hastanesi’ne ziyarette bulunmuş, Putin’e hastanenin Başhekimi Denis Protsenko da eşlik etmişti.