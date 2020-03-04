Raflar boşaldı, sağlık yetkilisi sonunda patladı: Tuvalet kağıdının virüsten korunmayla ilgisi yok

Avustralya’da 42 kişide korona virüsü görülmesi ve bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine panik yarattı.

Marketlere akın eden Avustralyalıların tuvalet kağıdı raflarını boşaltması ise virüse karşı alınan önlemlerin en ilginci oldu.

Avustralya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Brendan Murphy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tuvalet kağıtlarının alınmasının şu anda yapılacak mantıklı bir şey olmadığı konusunda insanları ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.

Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden Doçent Nitika Garg, tuvalet kağıdı satın alma çılgınlığının fırsatları kaçırma korkusundan kaynaklanabileceğini belirterek “Komşum alıyorsa ben de almalıyım düşüncesi hakim” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere sağlık uzmanları virüsten korunmanın en kolay ve etkili yönteminin doğru hijyen uygulamaları ve elleri sıklıkla yıkamak olduğunu birçok kez açıklamıştı.