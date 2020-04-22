Ramazan pidesine zam gelecek mi? Son Dakika açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirde ramazan pidesi fiyatlarının değişmeyeceğini, gramaj ve fiyat olarak da değişme olmayacağını açıkladı.

Kent yetkilileriyle yapılan toplantıda konuşan Vali Yerlikaya ramazan pidelerinin gramajı, türü, niteliği ve fiyatlarının aynı kalması ve zam yapılmaması konusunda karar aldıklarını belirterek “Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza ramazan pidesiyle ilgili almış oldukları bu karardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da pide fiyatları ne kadar?

Fiyat tarifesine göre İstanbul’da pide fiyatları şöyle;