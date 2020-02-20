Rammstein Avrupa’da stadyum turnesine çıkıyor

Dünyanın en popüler heavy metal gruplarından Rammstein, en az 18 konserlik stadyum konserleri turnesine çıkıyor. Alman grup bu yıl da Türkiye’yi pas geçti.

Türkiye’ye sadece 2010’daki Sonisphere Festival kapsamında gelen Alman heavy metal efsanesi Rammstein 2020 konser programını duyurdu. Stadyum konserlerinden oluşan turne Avusturya, Almanya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Fransa, İtalya, Polonya, Estonya, Norveç, İsveç ve Danimarka duraklarından oluşuyor. Grup, İngiltere’deki konserlerin programını ise yakında açıklayacağını duyurdu.

2019’da yayınladığı 11 şarkıdan oluşan isimsiz albümle Rammstein, özellikle Deutschland şarkısı ve klibiyle uzun süre konuşulmuştu.

Rammstein 2020 Konserleri şöyle;