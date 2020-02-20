Rammstein Avrupa’da stadyum turnesine çıkıyor

Dünyanın en popüler heavy metal gruplarından Rammstein, en az 18 konserlik stadyum konserleri turnesine çıkıyor. Alman grup bu yıl da Türkiye’yi pas geçti.
Türkiye’ye sadece 2010’daki Sonisphere Festival kapsamında gelen Alman heavy metal efsanesi Rammstein 2020 konser programını duyurdu. Stadyum konserlerinden oluşan turne Avusturya, Almanya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Fransa, İtalya, Polonya, Estonya, Norveç, İsveç ve Danimarka duraklarından oluşuyor. Grup, İngiltere’deki konserlerin programını ise yakında açıklayacağını duyurdu.
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2019’da yayınladığı 11 şarkıdan oluşan isimsiz albümle Rammstein, özellikle Deutschland şarkısı ve klibiyle uzun süre konuşulmuştu.
Rammstein 2020 Konserleri şöyle;
- 25 Mayıs 2020: Klagenfurt (Avusturya) Wörthersee Stadyumu
- 29 Mayıs 2020: Leipzig (Almanya) Red Bull Arena
- 2 Haziran 2020: Stuttgart (Almanya) Mercedes Benz Arena
- 6 Haziran 2020: Zürih (İsviçre) Letzigrund Stadyumu
- 7 Haziran 2020: Zürih (İsviçre) Letzigrund Stadyumu
- 10 Haziran 2020: Oostende (Belçika) Park De Nieuwe Koers
- 17 Haziran 2020: Belfast (Kuzey İrlanda) Boucher Road Playing Fields
- 24 Haziran 2020: Nijmegen (Hollanda) Goffertpark
- 27 Haziran 2020: Düsseldorf (Almanya) Merkur Spiel-Arena
- 1 Temmuz 2020: Hamburg (Almanya) Volksparkstadion
- 4 Temmuz 2020: Berlin (Almanya) Olympiastadion
- 9 Temmuz 2020: Lyon (Fransa) Groupama Stadyumu
- 13 Temmuz 2020: Torino (İtalya) Olimpiyat Stadı
- 17 Temmuz 2020: Varşova (Polonya) PGE Narodowy (Varşova Ulusal Stadyumu)
- 21 Temmuz 2020: Tallin (Estonya) Song Festival Grounds
- 26 Temmuz 2020: Trondheim (Norveç) Granåsen Kayak Merkezi
- 31 Temmuz 2020: Göteborg (İsveç) Ullevi Stadyumu
- 4 Ağustos 2020: Aarhus (Danimarka) Ceres Park