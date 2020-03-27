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Virüs metal müziği de vurdu! Till Lindemann’ın durumu kritik
Dünyaca ünlü Alman heavy metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann da koronavirüse yakalandı.
Almanların yaşayan efsane grubu Rammstein’ı da koronavirüs vurdu. Rammstein’ın 57 yaşındaki solisti Till Lindemann’ın koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bild’in haberine göre Moskova’daki bir konserden dönen Till Lindemann’a yüksek ateş ve olası zatürre şikayetleriyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs pozitif teşhisi konuldu.
Berlin’deki bir hastanenin yoğun bakım biriminde karantinaya alınan Rammstein solistinin ölüm tehlikesinin bulunduğu, ancak düzelme işaretleri gösterdiği kaydedildi.
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