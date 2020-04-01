Remdesivir koronavirüs ilacı olabilir mi? İngilizler denemlere başladı

İngiltere hükümeti tarafından yakından takip edilen çalışmalar başlangıçta 15 NHS (İngiliz Ulusal Sağlık Servisi) merkezini içerecek.

Koronavirüs için henüz bilinen bir tedavi yok. Ancak dünya çapında birçok deneysel ilaç test edilmeye devam ediliyor.

Remdesivir olarak bilinen ilaç, ilaç şirketi Gilead tarafından üretilmekte.

İngiltere’de, biri orta şiddette semptomları olan, diğeri ciddi durumda olan hastalar üzerinde olmak üzere iki çalışma yapılacak.

Çin ve ABD’de denemeler sürüyor ve ilk sonuçların önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

İngiltere ve İskoçya’da yapılan çalışmalar Dr. Andrew Ustianowsik tarafından denetlenecek.

Koronavirüs ilacı için umut var

Son birkaç haftayı COVID-19 hastalarının tedavisine yardımcı olmak için tam zamanlı çalışarak geçirdi ve hastaların durumlarını ilk elden gördü. Ustianowsik, “Gerçekten ihtiyacımız olan ve gerçekten istediğimiz şey, enfeksiyonu geciktiren, enfeksiyonu tedavi eden ve umarım insanları daha iyi hale getiren spesifik bir tedavi. Bu ilacın laboratuvarda umut verici olduğunu düşünüyorum. Umutluyum, ancak bunun ne kadar iyi çalıştığını ve en iyi nasıl kullanılacağını bulmak için böyle çalışmalara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Anti-viral ilaçların üretiminde uzmanlığıyla bilinen Gilead şirketinin İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Hilary Hutton-Squire, bu ilacın arkasındaki çalışmanın on yıldan fazla sürdüğünü belirterek “Yaklaşık on yıldır, yeni ortaya çıkan virüsler olarak adlandırdığımız şeye bakıyoruz, henüz sorun olmayan ancak gelecekte olabilecek virüslere bakıyoruz. Coronavirüsler önemli bir virüs kategorisidir, çünkü onları hayvanlardan insanlara bulaştıklarını gördüğümüzde, SARS ve MERS gibi birçok soruna neden oldular. Bu yüzden remdesivir, SARS ve MERS’a karşı baktığımız ve bir aktivitesi olduğunu gördüğümüz bir üründü ve bu yüzden COVID-19’lu hastaları tedavi etmede rol oynamanın bir rolü olup olmadığını görmenin gerçekten önemli olduğunu düşündük” dedi.

İngiltere regülatörü, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı da (MHRA), hükümet önceliklerine uygun olarak Covid-19 tedavisine öncelik vereceğini ve her türlü yardıma hazır olduğunu duyurdu.

Dr Siu Ping Lam, “Hızlı bilimsel tavsiyeler, incelemeler ve onaylar için prosedürlerimiz var ve üreticileri, araştırmacıları ve diğer düzenleyicileri desteklemeye hazırız.” dedi.

Remdesivir, halihazırda ebola için potansiyel bir tedavi olarak kulanılıyor. İlaç, bir virüsün üreme şekline müdahale etmek için tasarlandı, böylece virüsün vücut içinde çoğalmasını durduruyor.

Öte yandan ABD’li araştırmacılar da sıtma ilacı olan klorokinin koronavirüs tedavisine yardımcı olup olmayacağını görmek için bir deneme çalışması başlattı.