Reuters iddia etti: “Volkswagen Türkiye kararını yine erteledi”

Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), Türkiye’de kurulması planlanan fabrikayla ilgili kararını yine erteledi. Şirkete yakın bir kaynak, yıl ortasına kadar karar vereceklerini belirtti.

Reuters haber ajansı, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Volkswagen’in Manisa’da kurmayı planladığı otomobil fabrikasıyla ilgili kararını bir kez daha ertelediğini duyurdu.

Kaynak, “Daha zamanımız var, yılın ortasına kadar kesin kararımızı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Fabrika kurma kararı, Türkiye’nin geçen yıl ekim ayında Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın Alman kamuoyunda yarattığı tepkilerin ardından ertelenmişti. Son olarak aralık ayında Volkswagen’den yapılan açıklamada kararın şubat ayında açıklanabileceği belirtilmişti. Hatta şirketin Türkiye yerine Slovakya’yı radarına aldığı öne sürülmüştü.

Passat model araçların Türkiye’de üretilmesi bekleniyordu.