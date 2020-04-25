Reuters yazdı: Çinli uzmanlar Kuzey Kore’ye gitti
Reuters ajansı, Çin hükümetinin, daha önce CNN ve diğer ABD'li medya kuruluşları tarafından durumunun kritik olduğu öne sürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için ülkeye sağlık uzmanları gönderdiğini iddia etti.
Reuters, ‘konuya aşina üç kaynağa’ dayandırdığı haberinde, Çinli sağlık uzmanlarının yer aldığı bir heyetin, sağlık durumunun kötü olduğu iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere Kuzey Kore’ye gittiğini duyurdu.
Ajansa konuşan iki kaynak, Pekin’den Kuzey Kore’ye seyahat eden heyete, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi’ne bağlı kıdemli bir üyenin başkanlık ettiğini söyledi.
Haberde, kaynakların ‘konunun hassasiyeti’ nedeniyle kimliklerinin açıklanmamasını talep ettiği belirtti.
Diğer yandan ajans, söz konusu departman ve Çin Dışişleri Bakanlığı’nın, konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermediğini ileri sürdü.
Seul merkezli haber portalı Daily NK ise Kuzey Kore liderinin, 12 Nisan’da kardiyovasküler bir cerrahi prosedür uygulandıktan sonra iyileştiğini yazdı.
Reuters’a konuşan ve ABD istihbaratına yakın olduğu belirtilen bir kaynak da Kim Jong-un’un sağlık sorunlarının olduğunun bilindiğini ancak ciddi biçimde hasta olduğu veya nihayetinde halkın karşısına çıkamayacağı sonucuna varmak için hiçbir nedenlerinin olmadığını ifade etti.
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