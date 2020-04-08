Rock ve metal müzik dünyası yasta

Çağlan Tekil, Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde ameliyat edilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Tekil, yaşamını yitirdi.

Radyo Eksen’in Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz.”

Türkiye’de metal müziğin gelişmesine katkıda bulunan Tekil’in ölümünün ardından, müzik dünyasından pek çok isim de üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Müzisyen Ogün Sanlısoy, Twitter paylaşımında, “Sevgili dostumuz Çağlan Tekil’i kaybettik maalesef… çok üzgünüm. Her şey için teşekkürler Çağlan, çok özlenecek ve unutulmayacaksın” ifadelerine yer verdi.

Şebnem Ferah ise şu mesajı paylaştı;

“Benim zarif, dengeli, düşünceli arkadaşım.

Sevgi dolu arkadaşım.

Sayısız insanın müzik zevkine katkıda bulunmuş, engin birikimli, beyefendi Çaglan’ım.

30 yıl…

Çok üzgünüm.

Seni çok seviyorum. Kırmızı kalpMetalci işaretiÇoklu müzikal nota

#çağlantekil

#laneth”

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin de “hep birlikte her neyimiz eksikse onda fazla fazla vardı. tevazu, nezaket, bilgi birikimi, istikrar, sabır. kültür işçisi, “baron”, öğretmen, yayıncı, ince bir beyefendi ve aslan gibi metalci çağlan tekil… hepimizin üstünde emeğin var. uğurlar olsun” ifadelerini kullandı.

Pentagram’ın kurucularından davulcu Cenk Ünnü:

“Seninle daha çok seyredecek konserlerimiz,dinleyecek parçalarımız,tartışacak gruplarımız ve nice şerefe’lerimiz olacaktı,bu veda hiç olmadı…

Huzur içinde uyu Çağlan’ ım #çağlantekil #laneth #headbangmagazine”