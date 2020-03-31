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Roket şirketi de solunum cihazı yapmak istiyor
ABD'li Virgin Orbit şirketinin sahibi milyarder Richard Branson da koronavirüs salgınıyla mücadelede solunum cihazı üretmek istediğini söyledi.
Virgin Orbit, koronavirüs hastaları için en çok ihtiyaç duyulan cihazlardan biri olan ventilatörlerin (solunum cihazı) yapılmasına destek veren en son şirket olarak dikkat çekti.
Milyarder Richard Branson, roket fırlatma şirketi Virgin Orbit’in hayat kurtarıcı ekipman yapabileceği yollara bakmaya başlayacağını söyledi. Kaliforniya merkezli şirketin sözcüsü bir an önce günde birkaç yüz adet ventilatör yapabileceklerini bildirdi.
Şirket, tasarımı için öncelikle ABD Gıda ve İlaç İdaresi onayına ihtiyaç duyuyor.
California ve Texas üniversitelerinden ekipleri içeren Bridge Ventilatör Konsorsiyumu ile çalışmakta.
Bu arada General Motors (GM) ve Ford da solunum cihazı üretimine başlıyor. GM, haftada 10 bin üretim yapabileceğini belirtiyor.
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