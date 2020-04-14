Ronaldo antrenmanlara çocuklarıyla devam ediyor (Video)

Koronavirüs nedeniyle İtalya’dan ayrılıp Portekiz’deki malikanesinde kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo ailesiyle vakit geçirmeye ve antrenmanlara devam ediyor.
Satın aldığı adada karantinada bulunan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, evinde çalışmalarını sürdürüyor. Beslenmesine dikkat etmesi ve disiplinli antrenmanlarıyla tanınan yıldız futbolcu karantina günlerinde hem eğleniyor hem antrenman yapıyor.
Sevgilisi Georgina Rodriguez, çocukları, kardeşleri ve hastaneden çıkan annesi ile birlikte Madeira’da okyanus manzaralı 7 katlı kendi malikanesinde kalmaya başlayan Ronaldo, çocuklarıyla birlikte eğlenirken çekilen görüntülerini Instagram hesabından da paylaştı.
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