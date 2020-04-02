Ronaldo’ya ülkesinde şok: “Serseri, hayvan!”

Memleketi Madeira’da ailesiyle birlikte karantina günleri yaşayan Cristiano Ronaldo’nun yaptığı aile yürüyüşü olay oldu.

Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez’in çocuklarıyla birlikte yaptıkları yürüyüşün fotoğrafa ilişkin Portekizli siyasetçi Rafael Macedo’nun hışmına uğradı.

Macedo fotoğrafla ilgili olarak “İtalya’dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira’dan gönderin” ifadelerini kullandı.

Ancak Portekizli siyasetçi daha sonra hesabının hacklendiğini iddia ederek “CR7’miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim. Ronaldo’dan af diliyorum” dedi.

Madeira’da bir sokağa çıkma yasağı bulunmasa da insanların inisiyatifinde bir karantina uygulanıyor.