RTÜK’ten Çukur’a bir ceza daha

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), en çok şikayet alan diziler arasında yer alan Çukur’a ceza verdi. İki ay önce de RTÜK’ün cezalandırdığı dizi nedeniyle bir kez daha Show TV’ye idari para cezası uygulandı.

RTÜK’ten edinilen bilgiye göre, Show TV’de üçüncü sezonu yayınlanan Çukur adlı dizi ‘ALO 178 RTÜK İletişim Hattı’, ‘CİMER’, ‘internet’ ve ‘sosyal mecralar’ üzerinden vatandaşlar tarafından çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yoğun olarak şikayet ediliyor. Çukur dizisine son üç ayda RTÜK Çağrı Merkezi aracılığıyla 3382 adet şikayet bildirimi yapıldı.

Yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilediğinden yola çıkan Üst Kurul silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer veren Çukur’u bir kez daha cezalandırdı.

Üst Kurul, diziyi yayınlayan SHOW TV’ye, 6112 sayılı yasanın 8. maddesindeki ‘yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz’ ve ‘çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz’ hükümlerini ihlalden yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aralarında Çukur’un da bulunduğu bazı dizileri eleştirmişti. Soylu, “Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de ‘Adana Sıfır Bir’ diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık” ifadesini kullanmıştı.