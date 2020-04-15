GündemManşetMedyaSon Dakika
RTÜK’ten FOX TV ve Fatih Portakal’a ağır ceza!
RTÜK Üst Kurulu tarafından yapılan son toplantıda Fatih Portakal'ın sunduğu ana haber programına 3 kez yayın durdurma cezası verildi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün yaptığı toplantıda Türkiye’nin en çok izlenen haber programı FOX Ana Haber’e 3 kez yayın durdurma cezası verdi.
RTÜK Üst Kurulu’nda yapılan son toplantıda, Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’deki 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ‘yayın ihlali’ iddiaları gündeme geldi.
Portakal’ın CHP’li belediyelerin yardımlarının engellenmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasallaşmasına ve tüm devletlerin yoksullaştığına yönelik tespitleri ‘ihlal’ olarak değerlendirildi.
Yayın reklam gelirlerinin yüzde 3’ünün ceza bedeli olarak alınmasına ve 3 kez ana haber bülteni yayınının durdurulmasına karar verildi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Son Dakika: 115 kişi daha hayatını kaybetti
- Haydar Baş Trabzon’da toprağa verildi
- 2. Dünya Savaşından beri ilk kez!
- 41 yerleşimde karantina kaldırıldı
- Normale dönüş: Danimarka okulları açmaya başladı
- FIFA’nın önceliği ligleri tamamlamak
- En az vaka olan ülkelerden Seyşeller tedbirleri artırıyor
- Aşı çalışması yürüten Ovalı: “23 Nisan’da tüm dünya görecek”
- Kayıplar 314 milyar doları bulabilir!
- Çin’in Wuhan şovu sürüyor