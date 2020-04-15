RTÜK’ten FOX TV ve Fatih Portakal’a ağır ceza!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugün yaptığı toplantıda Türkiye’nin en çok izlenen haber programı FOX Ana Haber’e 3 kez yayın durdurma cezası verdi.

RTÜK Üst Kurulu’nda yapılan son toplantıda, Fatih Portakal’ın sunduğu FOX Ana Haber’deki 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ‘yayın ihlali’ iddiaları gündeme geldi.

Portakal’ın CHP’li belediyelerin yardımlarının engellenmesine, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın siyasallaşmasına ve tüm devletlerin yoksullaştığına yönelik tespitleri ‘ihlal’ olarak değerlendirildi.

Yayın reklam gelirlerinin yüzde 3’ünün ceza bedeli olarak alınmasına ve 3 kez ana haber bülteni yayınının durdurulmasına karar verildi.