“Ruhsat verilirse favipiravir üretebiliriz”

Türkiye’nin en köklü ilaç firmalarından Abdi İbrahim’in başkanı Nezih Barut, Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşdere’ye konuştu.

“Klorokin korona için geliştirilmiş bir ilaç değil, değil mi?” sorusuna yanıt veren Barut, “Bu 1934’te bulunan bir molekül. Sıtma tedavisinde koruyucu olarak kullanılıyordu. Günümüzde de romatizmada kullanıyor. Biz bu ürünün ruhsatını ocak ayında, daha korona süreci ortada yokken, ‘ne olur ne olmaz, sıtma tekrar ortaya çıkar mı’ diye aldık” ifadesini kullandı.

Sohbetin devamında Büyükköşdere’nin yönelttiği sorular ve Barut’un yanıtları şöyle:

Ve sonra ilacın koronaya da iyi geldiği mi ortaya çıktı?

Koronavirüs dünyada yayılmaya başladıktan sonra bilim insanları bir çözüm arayışına girdi. Ve Klorokin’in iyi geldiği ispatlandı. Sağlık Bakanlığımız da bu ilacın birinci ilaç olarak kullanılmasına karar verdi. Ve hemen 700 bin tablet kolorokin üretmek için hammadde arayışına başladık. Bu öyle bir dönemdi ki Trump bile Hindistan Başbakanıyla görüşerek acilen bu hammaddeye ihtiyaçları olduğunu belirtiyordu. İyi ilişkilerimiz sayesinde hammaddeye ulaşabildik. Hindistan’dan 134 ve Çin’den 50 kiloyu alarak Türkiye’ye getirmek için teşebbüse girdik. 700 bin tablet yaparak bakanlığa teslim ettik. Sonra bir miktar daha hammadde temin ettik. Ve 900 bin tablet daha ürettik. Onu da bağışlıyoruz.

Bu kadar ilaç yeterli mi peki?

Şu ana kadar üretilen 1 milyon 600 bin tabletle 80 bin hastamız tedavi olabilecek durumda. Stoklarda yeterince ilaç var. Ama bundan sonra tekrar ihtiyaç olursa yine hammaddeyi getireceğiz. Biz Sağlık Bakanlığımıza ne kadar ihtiyaç olursa o kadar ilacı bedelsiz olarak vereceğimizi söyledik.

Tek ilaç mı kullanılıyor tedavide?

Ciddi vakalarda iki ilaç bir arada kullanılıyor. Klorokin’in yanı sıra antibiyotik ve antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Bunlardan biri de Bakanlığımızın Çin’den ithal ettiği Favipiravir isimli ilaç. Biz bu konuda da bakanlığımızla iletişime geçtik. “Bu ilacın ruhsatını verirseniz, biz bunun hammaddesini de tedarik edip, üretime başlarız ve bakanlığımıza bağışlarız” dedik.

Peki bu bağışların maliyeti nedir size?

Bunu hiç hesaplamadık. Biz Abdi İbrahim olarak kendi değerimizi ülkemize sağladığımız katkılarla ölçüyoruz.

Maskede hibe karşılığı ihracat modelinden söz ediliyor. İlaçta böyle bir strateji olabilir mi?

Bizde böyle bir durum yok. Bizim Kazakistan’da, Cezayir’de fabrikamız var. Sağlık Bakanlığı’ndan izin aldık. Kazakistan ve Cezayir’e de 10 biner kutu yani 100 biner tablet bağışlayacağım. Kardeş ülke Azerbeycan’a da 5 bin kutu yani 50 bin tablet bağışlayacağım. Bu insanlık için yapılan bir olay. İnsanlık için yaptığımız için bir hizmet. Bunun parasal değerine bakmamak lazım. Bu salgın bize bir ülke için yüzde 100 yerli ve milli bir ilaç firmasının varlığının önemini ortaya koydu. Doğup büyüdüğümüz ülkeye çok borcumuz var. Biz bunları ülkemiz için yapmak zorundayız. ‘Şu kadar bağışladık, şu kadar ihracat yetkisi verin’ diye bir talebimiz yok.