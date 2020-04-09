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Rüştü Reçber ilk kez konuştu
Yakalandığı Covid-19 hastalığını yenerek taburcu olan Rüştü Reçber, hastaneden ayrıldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı.
Koronavirüsü yenen Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, bu süreçte yaşadıklarını aktardı. Reçber, “Şu an taburcu oldum ve evdeyim. Ama hala karantinadayım” dedi.
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi gören 47 yaşındaki eski milli file bekçisi, 2 gün önce taburcu olarak, evinde karantina altına alınmıştı.
TRT Spor’a konuşan eski milli kaleci, “Bu işin şakası yok, genç yaşlı dinlemiyor” dedi.
Yoğun ve uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Rüştü Reçber, taburcu olduğunu ancak 15-20 gün daha evde karantinada kalacağını ifade etti.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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