Rüştü Reçber ilk kez konuştu

Koronavirüsü yenen Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, bu süreçte yaşadıklarını aktardı. Reçber, “Şu an taburcu oldum ve evdeyim. Ama hala karantinadayım” dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süre hastanede tedavi gören 47 yaşındaki eski milli file bekçisi, 2 gün önce taburcu olarak, evinde karantina altına alınmıştı.

TRT Spor’a konuşan eski milli kaleci, “Bu işin şakası yok, genç yaşlı dinlemiyor” dedi.

Yoğun ve uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyen Rüştü Reçber, taburcu olduğunu ancak 15-20 gün daha evde karantinada kalacağını ifade etti.