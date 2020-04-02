Rüştü Reçber yoğun bakımda mı? Hastaneden açıklama geldi

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören Rüştü Reçber için eşi Işıl Reçber’den ve tedavi gördüğü hastaneden resmi açıklama geldi.

Işıl Reçber yoğun bakım haberlerini yalanlayarak “Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…’ dedi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan ise şu bilgileri verdi:

“Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”