Rüştü Reçber yoğun bakımda mı? Hastaneden açıklama geldi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve milli takımın eski kalecisi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü hastaneden güncel açıklama geldi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören Rüştü Reçber için eşi Işıl Reçber’den ve tedavi gördüğü hastaneden resmi açıklama geldi.
Işıl Reçber yoğun bakım haberlerini yalanlayarak “Biraz daha iyiyiz tedavimiz stabil olarak normal odada devam etmekte. Daha iyi olacağız inşallah. İlginize alakanıza sonsuz teşekkürler…’ dedi.
Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan ise şu bilgileri verdi:
“Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Son Dakika! Ve 1 milyonu aştı
- Son Dakika! Yeni veriler açıklandı
- Fahiş fiyatla ürün satanlara bakanlıktan ceza yağdı!
- İBB yazıcıyla maske üretimine başladı
- Türkiye’yi neler bekliyor? Harvard Profesörü anlattı
- Bir de iyi haber: Sayıları 200 bini aştı
- Yeniden karantinaya giriyor
- Bencillik! Bodrum ve Marmaris’e akın ettiler
- Kaç ülkenin Türkiye’den yardım istediğini açıkladı
- İtalya’da karantina kurallarına ek yapıldı! Artık yasak