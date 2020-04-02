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Rüştü Reçber’in son durumu ne? Eşinden açıklama geldi
Fenerbahçe, Beşiktaş ve milli takımın eski kalecilerinden Rüştü Reçber sağlık durumu hakkında eşi Işıl Reçber açıklama yaptı.
Koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam eden Rüştü Reçber’in eşi, eski kalecinin sağlık durumuna dair bilgiler paylaştı.
Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek “Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahale edildi. Hâlâ yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor” ifadelerini kullandı.
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