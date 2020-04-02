FutbolGündemManşetSon Dakika

Rüştü Reçber’in son durumu ne? Eşinden açıklama geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve milli takımın eski kalecilerinden Rüştü Reçber sağlık durumu hakkında eşi Işıl Reçber açıklama yaptı.

NationalTurk 02/04/2020
0 162

Koronavirüs tedavisi yoğun bakımda devam eden Rüştü Reçber’in eşi, eski kalecinin sağlık durumuna dair bilgiler paylaştı.

Işıl Reçber, eşinin ateşinin kontrol altına alındığı belirterek “Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahale edildi. Hâlâ yoğun bakımda. Tedavisine devam ediliyor” ifadelerini kullandı.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı