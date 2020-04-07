Rüşvet skandalında son gelişme
ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı iddianameye göre; birkaç FIFA yönetim kurulu üyesi 2018 ve 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirlemek için düzenlenen oylama öncesinde rüşvet aldı.
Ajansspor’un aktardığı habere göre İddianamede, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası ve 2022’de Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için 2 Aralık 2010’da İsviçre’nin Zürih kentinde FIFA İcra Komitesi tarafından oylama yapıldığı hatırlatıldı.
Rusya’nın ikinci turda oy çokluğu ile, Katar’ın da dördüncü turda oy çokluğu ile dev organizasyonu düzenleme hakkı kazandığı vurgulandı.
Birkaç yönetim kurulu üyesinin ise kullanacakları oylar ile ilgili rüşvet aldığı belirtildi.
Brezilya’nın eski futbol federasyonu başkanı Ricardo Teixeira ve şu an hayatta olmayan eski CONMEBOL Başkanı Paraguaylı Nicolas Leoz’un Katar lehine oy kullanması için rüşvet aldıkları belirtildi.
2011’e kadar FIFA Başkan Yardımcısı ve CONCACAF Başkanı olarak görev yapan Trinidadlı Jack Warner’ın Rusya lehine oy kullanması için 5 milyon dolarlık rüşvet ödemesi aldığı, FIFA İcra Komitesi’nin eski bir üyesi olan Guatemalalı futbol yöneticisi Rafael Salguero’nun da Rusya’ya oy vermesi karşılığında 1 milyon dolarlık ödeme sözü aldığı kaydedildi.
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