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Rusya’dan son dakika ilaç açıklaması!

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

NationalTurk 28/03/2020
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Geliştirilen ilacın Fransa ve Çin deneyiminden yola çıkarak anti sıtma üzerinden üretildiği duyuruldu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA’nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya FMBA’ya ait ‘Farmzashchita’ Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi” ifadelerine yer verildi.

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