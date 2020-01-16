Sabiha Gökçen Havalimanında ek uçuş izni yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ek sefer için izin verilmeyeceğini bir yazı ile hava yollarına bildirdi. Kararın gerekçesi olarak kapasite yetersizliği ve trafik yoğunluğu gösterildi.

Bakanlığa bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini gerekçe göstererek bu alana ilave uçuş izni verilmeyeceğini açıkladı.

ivil Havacılık Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Halen devam eden bakım faaliyetleri ve trafik yoğunluğu nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yerli/yabancı, tarifeli/tarifesiz, dönemsel/münferit uçuş izinlerinin üzerine ilave frekans/yeni hat uçuş izin başvuruları Genel Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilemeyecektir” ifadesini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların önüne geçmek üzere kapasitenin etkin kullanımı için ilgili kural ve esaslar belirlenerek 3 Ekim 2019 tarihli yazı ile havayolu işletmelerine bildirilmişti.

Sözcü’nün aktardığı habere göre, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen’den yaptığı iç hat uçuşlarını 29 Mart itibariyla Ankara dışında askıya almıştı. Kurum aynı zamanda Sabiha Gökçen’den yaptığı dış hat uçuşlarını da Anadolujet’e devretmiş, böylece neredeyse Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmıştı.