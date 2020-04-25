AsyaGündemManşetSon Dakika
Sadece 10 yeni vaka!
Salgını büyük ölçüde kontrol altına almasına rağmen tedbirlere devam eden Güney Kore'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası saptandığı bildirildi. Güney Kore’de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle 240 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 718.
En çok vaka Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Diğer koronavirüs türleri bağışıklık sağlıyor mu?
- 25 Nisan Cumartesi: Bugünün Koronavirüs Haberleri
- 3 eyalet kısıtlamaları gevşetti
- Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Kanıt yok
- Çin uluslararası soruşturma istemiyor!
- Süper Lig için tarih verdi
- “Ocak ayında İtalya’da salgın başlamıştı”
- Sadece 10 yeni vaka!
- 65 yaş üstüne izin mi geliyor?
- Avustralya ve Yeni Zelanda Anzak Günü’nü evlerinde geçirdi