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Sadece 10 yeni vaka!

Salgını büyük ölçüde kontrol altına almasına rağmen tedbirlere devam eden Güney Kore'de vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

NationalTurk 25/04/2020
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Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası saptandığı bildirildi. Güney Kore’de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle 240 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 718.

En çok vaka Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

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