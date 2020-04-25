Sadece 10 yeni vaka!

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası saptandığı bildirildi. Güney Kore’de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle 240 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 bin 718.

En çok vaka Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.