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Sadece New York’ta 2.6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabilir
Dünyada salgının merkezi ABD'de en çok etkilenen eyalet olan New York'ta Vali Cuomo'dan tartışılacak bir tahmin geldi.
New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testi yapılan 3 bin kişinin yaklaşık yüzde 14’ünün enfekte olup iyileştiğinin görüldüğünü ve eyalette 2,6 milyon kişiye virüs bulaşmış olabileceğini açıkladı.
Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York’ta antikor testleri yapmaya başlandığını, marketlere alışverişe giden ve rastgele seçilen 3 bin kişiye bu testin uygulandığını ifade etti.
Antikor testi yapılan 3 bin kişiden yüzde 13,9’una Kovid-19 bulaştığının görüldüğünü aktaran Cuomo, ”Yapılan antikor testleri geneli yansıtırsa 2,6 milyon kişi, enfekte olup iyileşmiş olabilir” tahmininde bulundu.
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