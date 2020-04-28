“Sadece Real Madrid ayakta kalacak”

Fabio Capello Kovid-19’un her sektörde olacağı gibi futbolda da “bir devrime neden olacağını” söyledi.

La Gazzetta dello Sport’a hafta sonu bir demeç veren Capello, “Bu krizden dağılmış olarak çıkmayacak tek İspanyol kulübü Real Madrid olacaktır.” dedi.

74 yaşındaki Capello, “Futbol piyasasında devrim olacak. Transferlerde saçma rakamlara çıkılmıştı. Daha mantıklı rakamların olduğu bir seviyeye ineceğiz. Sistemi düzeltmek için akıllı yöneticilere ihtiyaç var. Egoizm, ölümcül olabilir.” yorumunda bulunmuştu.