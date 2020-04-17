Sağlık Bakanı: Salgın kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgınının artık kontrol edilebilir olduğunu açıkladı.

Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının “bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir” olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, Mart ayı ortasında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalara işaret ederek, “Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Spahn, 12 Nisan’dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan ayrıca koronavirüs vakaları için yeni bir temas izleme uygulamasının önümüzdeki hafta içinde hazır olacağını da duyurdu.

Spahn, Almanya’da şimdiye kadar 1,7 milyondan fazla Kovid-19 testinin yapıldığını, bunun haftada yaklaşık 350 bin teste tekabül ettiğini vurguladı.

Herkese test yapılmasının gerekeli olmadığını savunan Spahn, “Bu mantıklı da değil. Testten yarım saat sonra test edilen kişiye virüs bulaşabilir. Test anlık görüntüdür.” dedi.

Spahn, bundan sonra sağlık personeline daha fazla test uygulayacaklarını belirtti.

Maskeler Almanya’da üretilecek

Sağlık Bakanı Spahn, Almanya’da maske üretilmesi konusunda yapılan ihaleyi alan yaklaşık 50 şirketin, ağustos ortasından itibaren her hafta 10 milyon FFP2 tipi maske ve 40 milyon da ameliyat maskesi üreteceği bilgisini paylaştı.

RKI Başkanı Wieler de ülkede salgının yayılması önleme konusunda olumlu gelişmeler olduğunun altını çizerek, “Hala bu salgının başında olsak da Almanya’da inşa ettiğimiz kontrol stratejisinin başarılı olduğunu görebiliyoruz.” dedi.

Buna karşın Kovid-19’dan ölenlerin sayısında artış olduğuna da dikkati çeken Wieler, sağlık personeli arasında da vaka sayılarının yükseldiğini sözlerine ekledi.

Ülkede bazı kısıtlamalar hafifletilirken bazı okulların ve futbol liglerinin mayıs ayı başında yeniden başlaması bekleniyor.