Sağlık Bakanı sokağa çıkmayın çağrısı yaptı, yardımcısında koronavirüs tespit edildi

Koronavirüsten 16 kişinin öldüğü İran’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi’de virüs tespit edildiği ve karantinaya alındığı açıklandı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı ILNA, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi’ye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Danışmanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüsle ön saflarda savaşan Bakan Yardımcısı Herirçi’nin koronavirüs testi pozitif çıktı” denildi.

Herirçi’nin dün Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında sık sık öksürdüğü ve terlediği görülmüştü.

Öte yandan Herirçi konuyla ilgili paylaştığı videoda ise virüse yakalandığını teyit ederek “Size koronavirüse yakalandığımı bildiriyorum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim. Koronavirüsü kesinlikle yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakandan çağrı: Sokağa çıkmayın

İran Sağlık Bakanı Nemeki, karantina uygulamak zorunda kalmamak için koronavirüs tespit edilen 11 eyalette halka sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu