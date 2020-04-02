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Sağlık Bakanı ve eşinin testleri pozitif çıktı
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamda 71 yaşındaki Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı hatırlatılarak testlerin pozitif çıktığı duyuruldu.
Hastaneye kaldırılmayan Litzman’ın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan İsrail’deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman’ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’de vaka sayısı 6 bin 92’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselmişti.
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