Sağlık Bakanından virüs açıklaması: Risk yok

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin “Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim.” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı.” dedi.

Koca, “Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, “İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Yurt dışından temin edilen ilaçlar için 2019’da 3,2 milyar lira ödendi.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsüne ilişkin, şunları kaydetti:

“Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim. Çin’den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var.”

Bugün Bakanlıkta virüs ile ilgili bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını ifade eden Bakan Koca, “Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık.” şeklinde konuştu.

Koca, Türkiye’de trans yağların yasaklanması gerektiğine inandıklarını, bu konuda teknik boyutuyla bir çalışmalarının olduğunu dile getirdi.