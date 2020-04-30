Sağlık Bakanlığı’ndan maske açıklaması

Yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“İş sağlığı ve güvenliği açısından maske kullanımının zorunlu olduğu iş yerlerinin maske teminine ilişkin Kurumumuzca bir düzenleme yapılmadığı, Kurumumuzca yapılan düzenlemenin yalnızca filtreli maske kullanımına dair raporu bulunan hastaların raporunu ibraz etmek suretiyle eczanelerden EN149 standardındaki (N95, FFP2/FFP3) maskeleri reçete aranmaksızın teminine ilişkin olduğu hususu önemle duyurulur.”